Madaya ve Zebadani’den 2 Bin 350 Kişi Tahliye Edildi
Madaya ve Zebadani’den 2 bin 350 kişinin çıkarıldığı bildirildi.
Suriye’de direnişçiler ile Beşşar Esed güçleri arasında, kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, Madaya ve Zebadani’den 2 bin 350 kişi çıkarıldı.
AA’da yer alan habere göre, Fua ve Kefreya’dan da tahliyelerin başlaması bekleniyor.
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