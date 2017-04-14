Madaya ve Zebadani’den 2 Bin 350 Kişi Tahliye Edildi

Madaya ve Zebadani’den 2 bin 350 kişinin çıkarıldığı bildirildi.

Suriye’de direnişçiler ile Beşşar Esed güçleri arasında, kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, Madaya ve Zebadani’den 2 bin 350 kişi çıkarıldı.

AA’da yer alan habere göre, Fua ve Kefreya’dan da tahliyelerin başlaması bekleniyor.