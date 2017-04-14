Madaya ve Zebadani’den 2 Bin 350 Kişi Tahliye Edildi

»Ana Sayfa»Suriye
14.04.2017 09:57
Madaya ve Zebadani’den 2 Bin 350 Kişi Tahliye Edildi
Madaya ve Zebadani’den 2 bin 350 kişinin çıkarıldığı bildirildi.

Suriye’de direnişçiler ile Beşşar Esed güçleri arasında, kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, Madaya ve Zebadani’den 2 bin 350 kişi çıkarıldı.

AA’da yer alan habere göre, Fua ve Kefreya’dan da tahliyelerin başlaması bekleniyor.

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