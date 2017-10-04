Madagaskar’daki Veba Salgını Can Almaya Devam Ediyor

Madagaskar’da Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında yayılmaya başlayan veba hastalığına yakalanan 150 kişiden 28’inin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, şüpheli vakaların tespiti için başkent Antananarivo’da özellikle havaalanları ve minibüs duraklarında kontrollerin sıklaştırılacağı belirtildi.

Bakanlık, 2 Ekim’de yaptığı açıklamada, 145 vakanın 26’sının ölümle sonuçlandığını belirtmişti.

Hastalık nedeniyle ölenler arasında Madagaskar’a Hint Okyanusu Şampiyon Kulüpler Kupası maçları için giden Seyşeller Kadın Milli Basketbol Takımı Koçu Alix Allisop da bulunuyor.

Salgın nedeniyle eğitime bir hafta ara verilen okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı’nca, veba hastalarının ücretsiz tedavisi için Antananarivo’da sağlık merkezi de kuruldu.

Veba hastalığı, yüksek ateş, yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.