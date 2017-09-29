Madagaskar’da Veba Salgını: 19 Kişi Hayatını Kaybetti!

Madagaskar’da Sağlık Bakanı Lalatiana Andriamanarivo, düzenlediği basın toplantısında geçen aydan bu yana ülkede vebaya yakalanan 109 kişiden 19’unun hayatını kaybettiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, her sene veba salgınının eylülde başlayıp nisan ayına kadar devam ettiğini belirten Andriamanarivo, bu yıl salgının daha erken yayılmaya başladığına işaret etti.

Sağlık Bakanlığı, veba hastalarının ücretsiz tedavisi için başkent Antananarivo’da bir sağlık merkezi kurmuştu.

Veba hastalığı, yüksek ateş, yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.