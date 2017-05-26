Madagaskar’da İslam Hızla Yayılıyor

Resmî kaynaklara göre, yaklaşık 25 milyon kişinin yaşadığı Madagaskar Adası’nda Müslümanların nüfusa oranı 2010’da yüzde 1,1 iken bugün yüzde 15’e ulaşmış durumda.

Madagaskar’da yaşayan Jean Jacques Revana (49) da İslam’ı seçenlerden biri. Revena, AA muhabirine, 15 yıl önce Hristiyanlık’tan İslamiyet’e nasıl geçtiğini anlattı.

Hristiyan iken düzenli şekilde Katolik Kilisesi’ne gittiğini belirten Revena, farklı mezheplerdeki kiliselerin de kapısını çaldığını ifade etti.

Merak ederek İslam’ı da araştırmaya başladığını vurgulayan Revena, “İslam’da manevi olduğu kadar sosyal anlamda da birçok güzellik buldum ve kendi kanaatimle Müslüman oldum. Bağlı kalabildiğim tek din İslam.” dedi.

Madagaskar İslam Konseyi Başkan Yardımcısı Ebuzer Said Arsene de İslam’ın, Müslümanların sosyal faaliyetleri sayesinde ülkede sessiz bir şekilde yükselişe geçtiği değerlendirmesinde bulundu.