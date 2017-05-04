Madagaskar'da 16 Kur'an Kursu Kapatılıyor

Madagaskar Eğitim Bakanı Paul Rabary, belirlenen şartlara uymayan 16 Kur'an-ı Kerim kursunun kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Rabary, ulusal radyoda yaptığı açıklamada, "İslami özel okul" olarak kurulan ancak daha sonra Kur'an kursuna dönüştürülen 16 kuruluşu kapatacaklarını belirtti.

Özel okullarda dini eğitimin haftada sadece bir saat verilebileceğini kaydeden Rabary, ancak Kur'an kursuna dönüştürülen bu özel okullarda haftada 5 saat dini eğitim verildiğini dile getirdi.

Rabary, kararın gerekçelerini anlatmak ve detaylandırmak için ülkedeki Müslümanları temsil eden yetkililerle masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi.