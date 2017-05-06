Macron’un Ekibi Büyük Bir Siber Saldırıya Uğradığını Açıkladı

Açıklama, kampanyaya ait çok sayıda belgenin internette yayımlanması ardından yapıldı.

Belgeler isimsiz bir kullanıcı tarafından internet ortamında paylaşıldı. Daha sonra link, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı.

Siber saldırıya tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, 'bu olayın yanıtsız kalmayacağını' söyledi. Hollande konuyla ilgili ne yapılacağına dair ayrıntı vermedi.

Kampanya ekibi gerçek belgelerin sahte belgelerle karıştırılarak internette yayımlandığını öne sürdü.

Merkez sağın adayı Emmanuel Macron seçimlerde aşırı sağın adayı Marine Le Pen'e karşı yarışacak.

Seçimlerle ilgili yayın yasağı nedeniyle Macron konuyla ilgili yeni bir açıklama yayımlayamıyor.

Macron'un ekibi olayı geçen yılki ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin e-postalarının siber saldırıyla çalınıp kamuoyuna sızdırılmasına benzetti.

Wikileaks ise belgelere erişim için bir link paylaştı ancak sızdırmayı kendilerinin yapmadığını açıkladı.

İlk kez yaşanmıyor

Macron'un kampanyası ilk kez siber saldırıya uğramıyor.

Şubat ve Nisan aylarında da benzer saldırılar gerçekleştirilmişti.

Kampanya ekibi bu saldırılarla ilgili, Rusya ve Ukrayna'da bulunan internet korsanlarını suçlamıştı.

Rusya ise saldırı iddialarını reddetmişti.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu, kendisini merkezde konumlandıran 'En Marche' (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron birinci, aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen ikinci tamamlamıştı.

Macron'un vaatleri:

Eski yatırım bankacısı olan ve Avrupa Birliği'ni destekleyen Macron, daha önce hiç seçimlerde aday olmamıştı. İkinci turdan birinci çıkması halinde, Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak.

- Meslek eğitimi, kömürden yenilenebilir enerjiye geçiş, altyapı ve modernizasyon gibi kamu yatırımları için 50 milyar euro harcanması

- Şirketlere vergi indirimi ve 35 saatlik haftalık çalışma süresinin artırılması için şirketlerle müzakereler yapılması

- İşsizlik oranının yüzde 9,7'den yüzde 7'ye indirilmesi

Le Pen'in vaatleri:

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Le Pen ise, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa Birliği anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesini ve üyeliğin referanduma götürülmesini savunuyor.

- AB ile yeni müzakereler ve bunların referandumda oylanması

- Yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve yasal göçün yılda 10 bin ile sınırlandırılması

- 15 bin yeni polisin işe alımı ve 40 bin kişilik yeni cezaevleri inşaası

- İslamcıların gittiği camilerin kapatılması ve sosyal konutlarda Fransız vatandaşlarına öncelik tanınması

- Haftalık çalışma saatinin 35'te kalması, emeklilik yaşının 60 olması

Kaynak: BBC