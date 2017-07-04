Macron’dan OHAL’i Sonlandırma Vaadi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını sonbaharda kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Macron, Versay Sarayı'nda "Kongre" şeklinde toplanan Ulusal Meclis ve Senato'ya hitap ederek, cumhurbaşkanlığı dönemindeki öncelikli hedeflerini açıkladı.

"Fransızlara özgürlükleri vermek için olağanüstü hal uygulamasını sonbaharda kaldıracağız." ifadelerini kullanan Macron, bu özgürlüklerin, güçlü demokrasinin varlığı için bir şart olduğunu kaydetti.

Bakanların görevlerinde yaptıkları işlerden dolayı hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Macron, bunu kolaylaştırmak için, bakanların yolsuzluk ve usulsüzlükleriyle ilgili yargılamaları yürüten özel mahkemeleri kaldırmak istediğini belirtti.

MECLİS VE SENATO ÜYELERİNİN SAYISI AZALACAK

Yasama ile ilgili öncelikli hedefinin, Ulusal Meclis ve Senato'daki üyelerin sayısını üçte bir oranında azaltmak olduğunu ifade eden Macron, daha az sandalyeli ve imkanları güçlü bir meclisin daha iyi çalışacağını savundu.

Milletvekili seçim sistemini de değiştirmeye yönelik çağrı yapan Macron, bütün siyasi partilerin temsil edilebilmesi için her siyasi partinin "belli bir oran" ile mecliste yer alması gerektiğini belirtti.

Başkent Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bakanlar Kurulu, iki ay önce olağanüstü halin 6. defa uzatılmasının temmuz ayında parlamentoya sunulması kararı almıştı.