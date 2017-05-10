'Macron'da Afrika’yı Soymaya Devam Edecek’

Bazı uzmanlar, Fransa'daki Afrikalıların umudu olan Macron'un Afrika-Fransa ilişkilerine yeni bir şey getirmeyeceğini, sadece kendinden önceki liderlerin "sömürge" politikasını devam ettireceğini belirtiyor.

Fransız-Nijer ilişkileri uzmanı ve gazeteci Nijerli İbrahim Hamidu, "Macron, bir önceki sisteme bağlı kalıp hiçbir değişime başvurmayacak. Yani Fransa, eski sömürge ülkelerini yönetmeye ve soymaya devam edecek." diye konuştu.

Nijerli ekonomi uzmanı Abarchi Magalma da Macron'un Cumhurbaşkanı olmasının, Afrika-Fransa ilişkilerine yeni şeyler katmayacağını dile getirerek, Afrikalıların kendi kaderlerini belirlemek zorunda olduklarına işaret etti.

Magalma, "Özellikle sömürülmüş olan Afrika ülkeleri, Çin ve Türkiye gibi çeşitli alanlarda Fransa ile rekabet edebilen ve kalkınma stratejileri oluşturmayı başaran ülkeleri örnek almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Senegalli siyaset bilimci Abdu Khadre Lo ise Macron'un seçilmesiyle Senegal'de bayram havasının hakim olduğunu ve Senegallilerin boşuna sevindiğini dile getirerek, "Yeni Fransız Cumhurbaşkanı'nın Afrika için yeni bir program oluşturma ihtimalini düşünmeye bile gerek yok." ifadesini kullandı.

Lo, "Macron, selefleri gibi Afrika'nın zenginliklerinden faydalanmanın dışında başka bir politika izlemeyecek. Kıtadaki Fransız şirketlerin çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacak." ifadesini kullandı.

Senegalli ekonomi uzmanı Felwine Sarr da söz konusu düzeni değiştirmenin ve sömürge kalıntılarını yok etmenin Afrikalıların elinde olduğunu vurguladı.

AA