Macron ‘Büyük Avrupa Projesi'ni Açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'yı baştan sona yenileyeceğini savunduğu "Büyük Avrupa Projesi"ni bütün detaylarıyla açıkladı. Macron, Avrupa'nın "fazla yavaş, hantal ve güçsüz" olduğunu dile getirerek, "Daha demokratik, daha etkin, daha az bürokratik" bir Avrupa kurulması gerektiğini söyledi.

Macron’un “Büyük Avrupa" projesi, “Avrupa Finans Bakanlığı ve Euro Bölgesi bütçesi, iki vitesli Avrupa, çekirdek Avrupa ve ikinci dalga ülkeleri, Avrupa ordusu, sınır güvenliği, Avrupa tarım ve iklim politikası, Avrupa Göçmen Dairesi, Avrupa Terör Mahkemesi, Avrupa Teknoloji ve Dijital Yenilik Dairesi ve Avrupa Üniversitesi, Avrupa asgari ücreti” gibi birçok alanda reform öngörüyor.

Macron, Avrupa'nın çok vitesli model benimsemesi, merkezde çekirdek, etrafında da ikinci, üçüncü daire ülkelerin yer aldığı yeni bir yapıya geçmesi gerektiğini, böylece Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye de açılabileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uzun süredir üzerinde çalıştığı "Avrupa'yı Avrupa halkıyla yeniden inşa etmeyi" hedefleyen projesini açıklamak için Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Science-Po) öğrencilerini seçti. Öğrencilere yaklaşık iki saat boyunca hitap eden Macron, Avrupa Birliği'nin korkuya ve yükselen milliyetçiliğe teslim olmaması için günün ihtiyaçlarına göre tamamen değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya'da seçimleri kazansa da milliyetçi tırmanışı engelleyemediği için kırılgan bir zafer elde eden Angela Merkel'in önüne geçerek "Avrupa'yı reforme eden adam" rolüne soyunan Macron'un, bu konuşmayı yapmak için Almanya seçimlerinin hemen ertesi günü seçmesi de dikkat çekti.

Macron, Avrupa'nın bir "savunma ve koruma Avrupası" olması gerektiğini dile getirerek, ortak bir Avrupa ordusu kurulmasını, ulusal ordularda da Avrupa ülkelerinin askerlerinin görev yapmasını istedi. Macron "2020'de operasyonel hale gelecek bir Avrupa Savunma gücü oluşturulmalı" dedi. Macron'un birbiri ardına ve hemen her alanda sıraladığı, adeta AB'yi yeniden yapılandıracak reform önerileri özetle şöyle:

- Göç ve terör: "Avrupa Sınır Polisi ve Avrupa Sığınmacı Dairesi kurulmasını öneriyorum. Bu soruna yalnızca Avrupa çapında yanıt verilebilir. Bu sorunlarla ilgilenmek için Avrupa Sivil Güvenlik Gücü kurulmalı. Terör tehdidine karşı “savunma ve güvenlik Avrupası” bizim kalkanımız olmalı. Terörle mücadeleye karşı sınır güvenliği sağlanmalı. Teröre karşı en iyi yanıt "güvenlik Avrupası" olmalı. Bu yönde Avrupa Terör Mahkemesi kurulmalı."

- İki vitesli Avrupa ve Türkiye: "Daha sade, daha şeffaf, daha az bürokratik bir Avrupa'ya ihtiyacımız var. Merkez güçlenmeli, 15 üyeli komisyon bizim hedefimiz olmalı. Avrupa, daha sonraki halkalarda Balkan ülkelerine ve Türkiye'ye doğru açılmalı. Avrupa zaten çok vitesli, o zaman bunu açıkça söylemekten korkmayalım. Brexit müzakereleri sürüyor. İngiltere de kendisine daha basitleştirilmiş bir Avrupa'da yer bulabilir."

- Avrupa'da hayat kalitesi: "Avrupa yenilenebilir enerjinin, ekolojik geçişin lideri olmalı. Avrupa sınırında karbonlu yakıtlara Avrupa vergisi getirilmeli.

Avrupa halkının gıda kalitesini ve güvenliğini getiren yeni bir ortak Tarım politikası geliştirilmeli. Fransızlar için tabu olan Avrupa Ortak Tarım politikası (PAC) yeniden ele alınmalı, çevreye duyarlı, sağlıklı ve güvenli bir tarım için yeni kurallar belirlenmeli.

Avrupa dijital alanda daha istekli, yeniliklere açık bir politika izlenmeli. Avrupa Dijital Araştırma Dairesi kuralım. NASA benzeri bir yenilikçi, araştırmacı bir kurum olmalı. Amerikalı ve Çinli yeniliklere özenmektense Avrupa'nın yenilikçi buluşlarını ortaya çıkaralım.”

“Benim kırmızı çizgilerim yok, sadece ufkum var”

Euro Bölgesi'ne güçlü bütçe: "Bütün bu reformları gerçekleştirmek için herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz Fransa olarak reformlarımızı yapıyoruz. Benim kırmızı çizgilerim yok, sadece ufkum var. Avrupa'da işsizliği düşürmek için reformları finanse etmeliyiz. Bu da yatırıma ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın ve Euro bölgesinin kalbinde bir ülke olarak daha güçlü bir Euro bölgesi bütçesine ihtiyacımız var. AB Euro Bölgesi Bütçesi ve Finans bakanı kurulmalı. Sadece Euro bölgesi ile finansal bir güç olarak kendimizi gösterebiliriz. Güçlü, etkin ve dayanışmacı bir Euro bölgesi yaratmalıyız. Ortak pazar rekabet değil birlik alanı olmalı. Bütün ticaret kuralları değişmeli, eski sistem terkedilmeli."

- Sosyal Avrupa ve Avrupa asgari ücreti: "Yeni dünyanın yeni şartlarına göre yeni sosyal kurallar düşünmeliyiz. AB ülkelerinde kendi güçlerine göre asgari ücret belirlemeliyiz ama zamanla birbirine yaklaşan bütünleşen bir asgari ücrete ulaşmayı hedef olarak koymalıyız. Daha az varlıklı olan ülkelere yardımcı olmalıyız bu konuda."

"Her genç 2 dil konuşmalı"

- Erasmus ve Eğitim: "Her Avrupalı 2024'e kadar en az 2 yabancı dil konuşmalı. Erasmus güçlendirilmeli, gençlerimiz 25 yaşından önce en az 6 ay bir başka Avrupa ülkesinde kalmalı. Avrupa Üniversitesi kurulmasını öneriyorum. Bütün üniversitelerin üzerinde, en az 2 dil konuşulan, araştırma ve kültürde öncülük eden üniversiteler olmalı. Gençlerimiz en az 2 Avrupa dilini öğrenmeli. 2024'e kadar en az 20 tane üniversite kurulup, gerçek bir Avrupa Üniversitesi diploması yaratabiliriz. Çok dilli ve kültürlü Avrupa bir şans. Bundan vazgeçmemeliyiz.

Avrupa projesinin ruhu, temel gıdası demokrasi. Bugün Avrupa'da egemenlik, birlik ve demokrasi bir arada olabilir, ben Bu Avrupa'yı savunacağım. Milliyetçilere, nefret söylemlerine bu alanı bırakmayacağım. AB'yi kuranları savaş sonrası AB halkına bu projeyi sundular. Ama şimdi zaman değişti. Artık halka rağmen bir şey yapamazsınız. Bunu sürdürmeye çalışmak bir hataydı. Ben Avrupa halkıya birlikte yeni Avrupa'yı inşa edeceğim."

- Avrupa Parlamentosu yenilenmeli: "İngilizler bizden ayrılmayı istedi. 73 sandalye boşaldı. Bunu uluslara pay etmek yerine, gelin 2019'da yapılacak AP seçimlerinde bir tartışma açalım. En azından AP'nin yarısı uluslar ötesi milletvekilleri listesinden oluşsun. Gerçek bir Avrupa seçimi yapalım. Avrupa'yı yeniden halkla beraber inşa edelim.

2019'da Brexit müzakereleri sona eriyor, AP yeni milletvekilleri geliyor. Beş yıl sonra, 2024'te Paris Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapacak. Paris'te 2024'te AB'nin marşı bizim milli marşımıza eşlik edecek. Bütün bunları 2017'deki seçimlerde tartışmalıyız ve orada seçilen milletvekilleri bu değişimi gerçekleştirmeli."

- AB Elysee Anlaşması'nı yapalım: "Merkel'in yükselen ırkçı söylemlerden üzüntü duyduğunu biliyorum. Ben de kendisine bunu öneriyorum. Robert Schuman savaştan 5 yıl sonra bunu başarmış. Neden biz başarmayalım? AB Anlaşması'nın 1963'te imzalandığı tarihten 55 yıl sonra, 22 Ocak 2018'de, Elysee Anlaşması'nı yapalım. Bunu İtalya ile paylaşıyorum. Buna İspanya, Belçika, Lüksemburg, hepsi paylaşıyoruz.

Haftaya Avrupa'nın Yeniden Yapılanması Grubu'nu harekete geçiriyorum. Partnerlerimize önereceğim. Bu komisyon, 2018 yazına önerilerini hazırlasın. AB'yi yapılandırmak için kullanılan eski tarz yöntemler sona ermiştir. Bu sayfayı çevirdik. Şimdi yeni öneriler gerekiyor.

Bunu şimdi yapmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz, bizim gençliğimiz bunu yapacak. Gençlerimizi her türlü aşırıların ellerine bırakmak, kendi kaderimizi bu ellere bırakmak demek."

Kaynak: Arzu Çakır / Voanews