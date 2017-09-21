Macron, Arakan’da Yaşananlar İçin “Soykırım” Dedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu ABD’nin New York kentinde Fransa merkezli TMC televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan “etnik temizliğin” kınanması ve bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, şiddetin sona erdirilmesi için çağrı yapılması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının talep edilmesi gerektiğine dikkat çeken Macron, konunun BM çerçevesinde ele alınmasının “önemli” olduğunu vurguladı.

Macron, “Fransa, BM Güvenlik Konseyi’ndeki ortaklarıyla, BM’nin, devam etmekte olan soykırımı ve etnik temizliği kınaması için inisiyatif alacak.” dedi.

Macron, göreve geldiği günden bu yana ilk kez hitap ettiği BM Genel Kurulu’nda dün Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları “etnik temizlik” olarak nitelemişti.

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından Arakanlı Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle 25 Ağustos’tan bu yana binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 400 binden fazla kişinin de komşu ülke Bangladeş’e geçerek yerinden olduğu tahmin ediliyor.