Macaristan'dan Sırbistan Sınırına İkinci Tel Örgü

Macaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Karoly Kontrat, Macaristan-Sırbistan sınırında şubat ayında başlanan ikinci tel örgü çekme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kontrat, düzenlediği basın toplantısında, Macar hükümetinin daha güçlü sığınmacı baskısına hazırlanmak için ikinci tel örgü çekme kararı aldığını ve sığınmacıların alınan önlemler sayesinde Macar sınırından uzak durduklarını savundu.

"MACARİSTAN SINIRLARINI VE SCHENGEN BÖLGESİNİ KORUYOR"

Karoly Kontrat, 174 kilometrelik Macaristan-Sırbistan sınırının 155 kilometrelik kısmı için şubat ayında yapımına başlanan ikinci tel örgü çekme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, çalışma süresince 150 uzman ve 700 mahkumun görev yaptığını söyledi.

Amerikalı iş adamı George Soros ve desteklediği sivil toplum kuruluşlarının Macaristan'ın sığınmacı politikasına karşı mücadele ettiğini de öne süren Kontrat, "Brüksel ve sığınmacı taraftarı Soros'un STK'ları, Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı hukuki ve fiziki önlemlerine savaş açtı. Sığınmacıların girişine izin vermemizi istiyorlar. Macaristan ise sınırlarını ve Schengen bölgesini koruyor." şeklinde konuştu.