Macaristan'da Yahudi Soykırımı'nı İnkar Edene Çalışma Cezası

Budapeşte Başsavcılığının Macar Haber Ajansına (MTI) gönderdiği açıklamada, kimliği açıklanmayan kişinin Yahudi Soykırımı'nın doğru olmadığını savunduğu için 300 saat kamu yararına çalışma cezası aldığı belirtildi.

Sanık, 2012'de düzenlenen bir eylemde yaptığı konuşmada, nasyonal sosyalizm sisteminin suçlarını açık bir şekilde inkar ettiğinden dolayı suçlu bulundu.