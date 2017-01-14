Macaristan’da Soros’u Süpürme Yılı

Macaristan, sivil toplum maskesi altında çalışan ABD’li spekülatör George Soros’a savaş açtı. Ülkede STK liderlerine mal varlıklarını açıklama zorunluluğu geliyor. Böylece Soros’un gizli ağı deşifre edilecek.

Macaristan hükümeti, ülkede hükümet karşıtı grupları fonlayan ABD'li işadamı George Soros'a savaş açtı. Ülkede sivil toplum kuruluşu (STK) liderlerinin mal varlıklarını açıklamasını zorunlu kılan yasa değişikliğiyle Soros'un gizli ağı deşifre edilecek. Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, “Düşüncelerini yurt dışından kimin etkilemeye çalıştığını bilmeye herkesin hakkı var. Adalet Bakanlığı herkesi kapsayacak bir tasarı hazırlayacak” dedi.

Eskimiş liberal seçkinler

Hükümet, Macaristan doğumlu Yahudi asıllı Soros'la ilişkili STK'ları, 'seçilmediği halde herşeye karışan, zamanı geçmiş liberal seçikinler' şeklinde niteliyor. Başbakan Viktor Orban, bu yılın bu tür STK'ların süpürülüp atılacağı yıl olduğunu duyurmuştu. Orban, “Paranın nereden geldiği ve kimin çıkarlarına hizmet ettikleri ortaya çıkacak” demişti.

Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakıfları, 100'ü aşkın ülkede 'Seçilmiş hükümetleri itibarsızlaştırmaya çalışmakla' suçlanıyor.

FETÖ'ye altyapı desteği

Terör örgütü FETÖ'nün Soros'un alt yapısını kullandığı ortaya çıktı. FETÖ'den daha önce ayrılan Kemalettin Özdemir “tanık” olarak verdiği ifadede, bazı ülkelerde, FETÖ'ye ait yerlerde Soros Vakfı'nın bilgisayar desteği verdiğini söyledi. Özdemir, Afrika'daki okulların yetkililerinin de buralardaki ABD büyükelçiliklerine gidip, “Burada size düşman olan varsa bildirin, onlarla ilişki kurmayalım” dediklerini bildiğini kaydetti.

Kaynak: Yeni Şafak