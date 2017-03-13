Macaristan'da Sığınmacılar Açlık Grevine Başladı

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13.03.2017 23:59
Macaristan'da Sığınmacılar Açlık Grevine Başladı
Macaristan'da Bekecsaba kentindeki kampta tutulan 94 sığınmacının açlık grevine başladığı bildirildi.

Kamu televizyonu M1'in haberine göre, Bekecsaba kentindeki kapalı kampta tutulan 102 sığınmacıdan 94'ü, Macar hükümetinin insan haklarını ihlal ettiğini ve sığınmacılara "psikolojik savaş" uyguladığını ileri sürerek açlık grevine başladı.

Sığınmacılar yaptıkları açıklamada, ülkelerindeki savaş ve ölümden kaçtıklarını fakat Macar hükümeti tarafından hapiste tutulduklarını, aylardır kampta bekletilmelerine rağmen sonlarının ne olacağını bilmediklerini söyledi.

Sığınmacılar ayrıca, fiziki ve psikolojik hastalıklarla mücadele ettiklerini, birçoğunun intihar etmeyi bile düşündüğünü ifade etti. 

AA

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