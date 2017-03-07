Macaristan’a Giren Tüm Mülteciler Gözaltına Alınacak!
Macaristan Parlamentosu, ülkeye giren göçmenlerin doğrudan gözaltına alınmalarına yönelik bir yasayı onayladı.
Bugün onaylanan yasaya göre göçmenler ülkenin güneyindeki sınır bölgelerinde kurulacak konteyner kamplarda tutulacak.
Yalnızca ülkeye yeni giren göçmenler değil, ülkede bulunan ve iltica başvurularının sonuçlarını bekleyenler de gözaltına alınarak bu kamplara yerleştirilecek.
Yasayla birlikte göçmenler, başvuruları sonuçlanana kadar bu kamplarda beklemek zorunda kalacak ve ülkeyi terk edemeyecek.
“AB Yönergelerine Aykırı”
Meclis’te büyük çoğunlukla kabul edilen bu yasaya insan hakları örgütleri tepki gösterdi.
Uluslararası Af Örgütü, yasanın geçen ay tartışılmaya başlaması üzerine bir kişinin yalnızca iltica başvurusu yaptığı için gözaltına alınmasını yasaklayan Avrupa Birliği (AB) yönergelerine aykırı olduğunu söylemişti.
Orban: Savunma Hattımızı Güçlendirecek Zaman Kazandık
Macaristan daha önce de göçmenleri gözaltına alma politikası uyguluyordu.
Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Avrupa Birliği’nden gelen baskılar sonucunda 2013’te bu uygulamasını değiştirmek zorunda kalmıştı.
Geçen yıl kabul edilen bir yasa da başvurusu reddedilen göçmenlerin Sırbistan’a sınır dışı edilmesi için emniyet güçlerine daha fazla yetki veriyor.
Bugün “sınır avcıları” diye bilinen bir sınır kontrol ekibinin göreve başlama seremonisinde konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin “göçmenlerin kuşatması altında bulunduğunu” savundu ve şöyle dedi:
“Göç terörizmin truva atıdır. Buraya gelen insanlar bizim kültür ve geleneklerimize göre değil, kendi kültürlerine göre yaşamak istiyor. Göç dalgası şimdilik yavaşladı ama bitmedi. Yeni bir göç dalgasından önce savunma hattımızı güçlendirecek zaman kazandık.”
BM: Yasa Korkunç Etkiler Bırakacak
Ülkedeki olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılmasını eleştiren yedi insan hakları örgütü, “OHAL’in uzatılması yalnızca yabancı düşmanlığı ve korku tellallığına hizmet etmektedir.” diyor.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ise göçmenlerin gözaltına alınmasının “derin endişe” uyandırdığını söylüyor:
“Bu yasa, Macaristan’ın AB müktesebatı ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine aykırıdır. Zâten büyük acılar çekmiş olan kadınlar, çocuklar ve erkekler üzerinde korkunç psikolojik ve fiziksel etkiler bırakacaktır”
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre, Macaristan’daki iltica başvuruları 2015’te 177 bin sayısındayken 2016’da 29 bine gerilemişti. Bu sayı 2017’nin ilk iki ayı için 927 oldu.
Macaristan’daki “Polis Vahşeti”
Daha önce çoğu müslüman olan göçmenlerin hıristiyan Avrupa kimliği ve kültürüne tehdit oluşturduğunu iddia eden Orban, Sırbistan ve Hırvatistan ile olan sınırına dikenli teller ördürmüştü.
Pazartesi günü de Macaristan İçişleri Bakanlığı, Sınır Tanımayan Doktorlar’ın ülkedeki göçmenlerin “polis vahşetine” maruz kaldığına yönelik suçlaması üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
Macaristan’daki yeni yasa, AB ülkelerine girmek üzere Sırbistan’da bekleyen göçmenleri endişelendiriyor.
Kaynak: BBC Türkçe
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