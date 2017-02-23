Macaristan, Sırbistan Sınırına Yeni Tel Örgü Çekecek

»Ana Sayfa»Dünya
23.02.2017 21:57
Macaristan, Sırbistan Sınırına Yeni Tel Örgü Çekecek
Macar hükümeti, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut tel örgülerin arkasına yeni bir tel örgü daha yapılması kararı aldı.

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, haftalık basın toplantısında, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lazar, sığınmacıların işlemleri devam ettiği sürece ülkede serbestçe hareket edemeyeceklerini, sınır bölgesinde kurulacak konteynerlere taşınacağını belirterek, ''Öncelikle 400 kişilik kapasiteye sahip bölge oluşturulacak. Ülke genelinde açık veya kapalı kamplardaki sığınmacılar da kontrol bölgesine nakledilecek. Sığınmacılar ülkede serbestçe dolaşamayacak.'' şeklinde konuştu.

Macaristan'a 2017 yılında ciddi sayıda yasa dışı sığınmacının gelebileceğini iddia eden Lazar, ''Macar hükümeti, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut tel örgülerin arkasına yeni bir tel örgü daha yapılması kararı aldı.'' ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kur’ân Yakan Danimarkalı Yargılanacak!23 Şubat 2017 Perşembe 13:14
  • De Mistura’dan Yeni Cenevre Görüşmelerine Dair Açıklama23 Şubat 2017 Perşembe 10:50
  • Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi23 Şubat 2017 Perşembe 08:23
  • Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi23 Şubat 2017 Perşembe 00:08
  • Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler23 Şubat 2017 Perşembe 00:04
  • ABD'de Göçmenler İçin Cezaevi Sayısı Artırılıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 22:18
  • “Dünyada Üretilen Gıdanın Yüzde 20’si Ziyan Oluyor”22 Şubat 2017 Çarşamba 18:44
  • Trump’ın Danışmanına Göre Terörün Kaynağı Kur’ân!22 Şubat 2017 Çarşamba 14:59
  • Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!22 Şubat 2017 Çarşamba 13:53
  • Atina’daki Cami İnşaatı Nisanda Tamamlanacak22 Şubat 2017 Çarşamba 13:23
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van’dan Mehmet Karagülle Kardeşimiz Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim