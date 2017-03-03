Macaristan-Sırbistan Sınırına İkinci Tel Örgü Çekiliyor!

»Ana Sayfa»Dünya
03.03.2017 14:09
Macaristan-Sırbistan Sınırına İkinci Tel Örgü Çekiliyor!
Macaristan Devlet Bakanı Lazar, “Macaristan-Sırbistan sınırında 150 kilometrelik bölgede inşa edilen ikinci tel örgü kamera, termal kamera ve diğer teknik cihazlarla donatılmış olacak.” dedi.

Haftalık basın toplantısında, mülteci krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, ülkede geçen yıl 9 Mart’ta ilan edilen olağanüstü hâlin (OHAL) 6 ay daha uzatılacağını belirterek, “OHAL’in 7 Eylül’e kadar uzatılmasına karar verildi. Çünkü Balkan bölgesinde 800 bin kişi sıkışıp kaldı. Bu kişiler ne Türkiye’ye geri dönebiliyor ne de Avrupa’ya girebiliyor.” şeklinde konuştu.

AA’da yer alan habere göre, OHAL kapsamında mültecilerin işlemleri devam ederken ülkede serbestçe hareket edemeyeceklerini vurgulayan Lazar, Macaristan-Sırbistan sınırında 700 mahkûm tarafından çekilen ikinci tel örgünün de 1 Mayıs’a kadar tamamlanacağını belirterek, “Macaristan-Sırbistan sınırında 150 kilometrelik bölgede yapılan ikinci tel örgü kamera, termal kamera ve diğer teknik cihazlarla donatılmış olacak.” diye konuştu.

“Derin Sınır Kontrolü” Sistemi

Macaristan hükûmeti, geçen yıl 5 Temmuz’da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca “derin sınır kontrolü” sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan mültecilerin en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini açıklamıştı.

Öte yandan, birçok sivil toplum kuruluşu, Macaristan güvenlik güçleri tarafından, ülkeye “yasa dışı” yollardan giren mültecilerin şiddet uygulanarak Sırbistan tarafına çıkarıldığın söylüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lice ve Hazro’da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi02 Mart 2017 Perşembe 15:30
  • Avrupa Birliği, Mültecilerle İlgili Sözünü Tutmadı!02 Mart 2017 Perşembe 15:22
  • Astana Görüşmelerinin Dördüncüsü, 14 Mart'ta Gerçekleşecek02 Mart 2017 Perşembe 09:29
  • ABD’de Müslümanlara Ait İki Merkeze Tehdit Mektupları Yollandı!02 Mart 2017 Perşembe 08:07
  • AP'den İngiltere'ye 'Serbest Dolaşım Hakkı' Uyarısı02 Mart 2017 Perşembe 05:02
  • Rusya'dan Cenevre'ye Astana Şartı02 Mart 2017 Perşembe 05:00
  • Toronto’da Mescit Yakma Girişimi02 Mart 2017 Perşembe 02:48
  • Üniversitesine 22 Yıl Sonra Başörtüsüyle Girdi01 Mart 2017 Çarşamba 18:44
  • Ağrı Belediyesi’ne Sırrı Sakık’ın Yerine Kayyum Atandı01 Mart 2017 Çarşamba 16:59
  • Erzincan’a 3 Bin Kişilik Cezaevi İnşa Edilecek01 Mart 2017 Çarşamba 16:44
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim