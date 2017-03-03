Macaristan-Sırbistan Sınırına İkinci Tel Örgü Çekiliyor!
Haftalık basın toplantısında, mülteci krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, ülkede geçen yıl 9 Mart’ta ilan edilen olağanüstü hâlin (OHAL) 6 ay daha uzatılacağını belirterek, “OHAL’in 7 Eylül’e kadar uzatılmasına karar verildi. Çünkü Balkan bölgesinde 800 bin kişi sıkışıp kaldı. Bu kişiler ne Türkiye’ye geri dönebiliyor ne de Avrupa’ya girebiliyor.” şeklinde konuştu.
AA’da yer alan habere göre, OHAL kapsamında mültecilerin işlemleri devam ederken ülkede serbestçe hareket edemeyeceklerini vurgulayan Lazar, Macaristan-Sırbistan sınırında 700 mahkûm tarafından çekilen ikinci tel örgünün de 1 Mayıs’a kadar tamamlanacağını belirterek, “Macaristan-Sırbistan sınırında 150 kilometrelik bölgede yapılan ikinci tel örgü kamera, termal kamera ve diğer teknik cihazlarla donatılmış olacak.” diye konuştu.
“Derin Sınır Kontrolü” Sistemi
Macaristan hükûmeti, geçen yıl 5 Temmuz’da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca “derin sınır kontrolü” sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan mültecilerin en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini açıklamıştı.
Öte yandan, birçok sivil toplum kuruluşu, Macaristan güvenlik güçleri tarafından, ülkeye “yasa dışı” yollardan giren mültecilerin şiddet uygulanarak Sırbistan tarafına çıkarıldığın söylüyor.
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ABD, Rusya, İran ve Esed’in Suriye’deki Konuşlanma Biçimleri
- Neden Hala İçerideler?
- Çavuşoğlu: Esed Rejimi Geçici Sınırın Kuzeyine Geçmeyecek
- “Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”
- İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı
- Adıyaman'daki Deprem: 28-30 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- Kuşatma Altında Protesto Eylemi Olarak Hiciv
- PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da Çatıştı
- Enflasyonda 5 Yıl Sonra Çift Hane
- Erciyes Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
- Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!
- PYD-Esed, ABD-Rusya Ortaklığı Münbiç’te Tescillendi!
- Barbaros Şansal Tahliye Edildi
- Evlilik Programlarına Yine Para Cezası Verildi
- 'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?
- Esed’in Bölge Komutanı Bilal İbrahim Mübarek Öldürüldü!
- 28 Şubat'ı Cezaevleri Üzerinden Gündemleştiren ‘DERDEST’
- Sisi’nin Cunta Yargısı Diktatör Mübarek’i Beraat Ettirdi
- Lübnan Yönetiminde 'Hizbullah' Çatlağı
- Toronto’da Mescit Yakma Girişimi
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Pew: İslam 2070'e Kadar 'Dünyanın En Büyük Dini Olabilir'
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim