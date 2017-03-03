Macaristan-Sırbistan Sınırına İkinci Tel Örgü Çekiliyor!

Macaristan Devlet Bakanı Lazar, “Macaristan-Sırbistan sınırında 150 kilometrelik bölgede inşa edilen ikinci tel örgü kamera, termal kamera ve diğer teknik cihazlarla donatılmış olacak.” dedi.

Haftalık basın toplantısında, mülteci krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, ülkede geçen yıl 9 Mart’ta ilan edilen olağanüstü hâlin (OHAL) 6 ay daha uzatılacağını belirterek, “OHAL’in 7 Eylül’e kadar uzatılmasına karar verildi. Çünkü Balkan bölgesinde 800 bin kişi sıkışıp kaldı. Bu kişiler ne Türkiye’ye geri dönebiliyor ne de Avrupa’ya girebiliyor.” şeklinde konuştu.

AA’da yer alan habere göre, OHAL kapsamında mültecilerin işlemleri devam ederken ülkede serbestçe hareket edemeyeceklerini vurgulayan Lazar, Macaristan-Sırbistan sınırında 700 mahkûm tarafından çekilen ikinci tel örgünün de 1 Mayıs’a kadar tamamlanacağını belirterek, “Macaristan-Sırbistan sınırında 150 kilometrelik bölgede yapılan ikinci tel örgü kamera, termal kamera ve diğer teknik cihazlarla donatılmış olacak.” diye konuştu.

“Derin Sınır Kontrolü” Sistemi

Macaristan hükûmeti, geçen yıl 5 Temmuz’da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca “derin sınır kontrolü” sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan mültecilerin en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini açıklamıştı.

Öte yandan, birçok sivil toplum kuruluşu, Macaristan güvenlik güçleri tarafından, ülkeye “yasa dışı” yollardan giren mültecilerin şiddet uygulanarak Sırbistan tarafına çıkarıldığın söylüyor.