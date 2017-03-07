Macaristan Sınırlarındaki Tel Örgüye Elektrik Verecek
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, ülkeye sığınmacı girişini durdurmak için Sırbistan sınırında inşa edilen ikinci tel örgüye elektrik verileceğini açıkladı.
Kovacs, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Macaristan-Sırbistan sınırına inşa edilen tel örgülerin sığınmacı akınını durdurarak sadece Macaristan'ı değil Avrupa Birliği'ni (AB) de koruyacağını savundu.
150 kilometrelik alanda inşa edilen tel örgünün 1 Mayıs'a kadar bitirilmesinin planlandığını, tel örgülerin termal kamera ve diğer teknolojik donanıma sahip olacağını belirten Kovacs, "Yeni 'akıllı tel örgü'nün teknik kapasitesi öncekine göre çok daha yüksek. İleri teknoloji sayesinde tel örgüye insan hayatını tehlikeye atmayan elektrik de verilecek. Bu sistem merkeze ve nöbetçilere sığınmacıların nereden sınırını geçmeye çalıştığı bilgisini gönderecek.'' diye konuştu.
Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.
Geçen yıl olağanüstü hal ilan edilmişti
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.
Macar hükümeti, geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini duyurmuştu.
Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, sınıra o güne kadar yapılandan daha yüksek ve sağlam yeni tel örgü hattı çekileceğini bildirmişti.
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