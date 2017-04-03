Macaristan Romanya Sınırına da Tel Örgü Çekebilir

»Ana Sayfa»Dünya
03.04.2017 11:19
Macaristan Romanya Sınırına da Tel Örgü Çekebilir
Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı Bakondi, "İhtiyaç halinde Romanya sınırına da tel örgü çekilmesi söz konusu olabilir" dedi.

Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi, Macaristan'ın ihtiyaç halinde Romanya sınırına da tel örgü çekebileceğini söyledi.

Macaristan devlet televizyonu M1'e konuşan Bakondi, sığınmacı konusunda Macaristan'ın son dönemde attığı adımlar neticesinde Romanya-Sırbistan ve Hırvatistan-Sırbistan sınır bölgelerinde sığınmacı baskısının arttığına dikkati çekerek "Romanya sınırı ciddi bir şekilde kontrol ediyor ve Macar yetkililerle iş birliği içinde.'' dedi.

Sığınmacı baskısının 2015'tekine benzer bir şekilde artabileceğini, sınıra tel örgü çekilmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptıklarını belirten Bakondi, ''İhtiyaç halinde Romanya sınırına da tel örgü çekilmesi söz konusu olabilir.'' dedi.

ÜLKEDE YAPILAN GÖÇMEN ENGELLERİ

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için kullandığı en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Macaristan Meclisi, 7 Mart'ta kabul ettiği yasa ile aralarında çocukların da olduğu tüm sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulmasını zorunlu kılmış, ülke genelinde yakalanan tüm sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağını belirtmişti.

Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşu, Macar güvenlik güçlerinin, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri gönderdiğini öne sürüyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meksika'da Gazeteci Cinayetleri Gazete Kapattırıyor02 Nisan 2017 Pazar 23:15
  • Brexit Sonrası Cebelitarık Gerginliği02 Nisan 2017 Pazar 15:53
  • Londra’da 8 Kişi 17 Yaşındaki Bir Mülteciye Saldırdı!02 Nisan 2017 Pazar 14:27
  • Kolombiya'daki Sel Felâketinde Ölü Sayısı 200’ü Geçti02 Nisan 2017 Pazar 12:20
  • Fransa'da Filistin Karşıtlarından AA Muhabirine Saldırı02 Nisan 2017 Pazar 01:23
  • Kolombiya’da Sel Felaketi: 154 Kişi Hayatını Kaybetti01 Nisan 2017 Cumartesi 19:43
  • İŞKUR ve SGK Birleşiyor01 Nisan 2017 Cumartesi 18:58
  • İmam Çocuklara Camide Eğitim Veriyor01 Nisan 2017 Cumartesi 17:23
  • NATO'dan 'Ama'lı Türkiye Açıklaması01 Nisan 2017 Cumartesi 11:50
  • AB, Sığınmacılar İçin Sözünün Üçte Birini Bile Tutmadı01 Nisan 2017 Cumartesi 09:49
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim