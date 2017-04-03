Macaristan Romanya Sınırına da Tel Örgü Çekebilir
Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi, Macaristan'ın ihtiyaç halinde Romanya sınırına da tel örgü çekebileceğini söyledi.
Macaristan devlet televizyonu M1'e konuşan Bakondi, sığınmacı konusunda Macaristan'ın son dönemde attığı adımlar neticesinde Romanya-Sırbistan ve Hırvatistan-Sırbistan sınır bölgelerinde sığınmacı baskısının arttığına dikkati çekerek "Romanya sınırı ciddi bir şekilde kontrol ediyor ve Macar yetkililerle iş birliği içinde.'' dedi.
Sığınmacı baskısının 2015'tekine benzer bir şekilde artabileceğini, sınıra tel örgü çekilmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptıklarını belirten Bakondi, ''İhtiyaç halinde Romanya sınırına da tel örgü çekilmesi söz konusu olabilir.'' dedi.
ÜLKEDE YAPILAN GÖÇMEN ENGELLERİ
Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için kullandığı en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.
Macaristan Meclisi, 7 Mart'ta kabul ettiği yasa ile aralarında çocukların da olduğu tüm sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulmasını zorunlu kılmış, ülke genelinde yakalanan tüm sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağını belirtmişti.
Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşu, Macar güvenlik güçlerinin, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri gönderdiğini öne sürüyor.
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