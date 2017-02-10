Macaristan Mültecileri Konteynerlere Dolduracak
Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, "Sığınmacılar ülke sınırında inşa edilecek 200-300 kişilik konteynerlerde iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyecek. Serbest dolaşımları engellenecek.'' dedi.
Lazar, düzenlediği haftalık basın toplantısında, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların başvuru süresince gözaltında tutulacağını belirtti.
Sığınmacıların işlemleri devam ettiği sürece ülkede serbestçe hareket edememesi için gözaltında tutma kurumunun geri getirileceğini ve bu konuda gerekli kanuni düzenlemelerin yapılacağını söyleyen Lazar, ''Sığınmacı krizi süresince Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacılar için zorunlu ikamet yeri belirlenecek. Sığınmacılar ülke sınırında inşa edilecek 200-300 kişilik konteynerlerde iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyecek. Serbest dolaşımları engellenecek.'' ifadelerini kullandı.
"Derin sınır kontrolü"
Ülkedeki sığınmacı kamplarında halihazırda 586 sığınmacının yaşadığını kaydeden Lazar, Macaristan'ın, Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca uyguladığı, 8 kilometrelik bölgede yakalanan sığınmacıların sınır dışına çıkarılmasına ilişkin "derin sınır kontrolü" sisteminin ülke genelinde uygulanacağını belirtti.
Lazar, yapılması planlanan kanuni düzenlemelerin güvenlik riskini azaltılmayı hedeflediğini, düzenlemeye özellikle Avrupa Komisyonu'nun tepki göstermesinin beklendiğini vurgulayarak sığınmacı krizini derinleşmesi halinde sınırda ikinci bir tel örgünün de çekilebileceğini açıkladı.
"AB kararları önemli"
Malta'da düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) liderleri ve üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları zirvesinde alınan kararların çok önemli olduğunu belirten Lazar, ''AB zirvesinde alınan kararlar gerçek kırılma noktası. AB sınırları her halükarda korunmalı ve kıtaya ulaşanlar Afrika'ya geri taşınmalı. Libya'da ise kayıt merkezleri kurulmalı.'' dedi.
Konuşmasında ayrıca Almanya'da yapılacak genel seçimlere değinen Lazar, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i desteklediğini söyledi.
Kaynak: Yeni Şafak
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- El Bab'da Esed Güçleri İle Ahrar’uş Şam Arasında Çatışma
- Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
- Direnişçiler, Kürt Dağındaki Reşa Tepesinde Kontrolü Sağladı
- Abdullah Muhaysini’den “Tahrir Şam’a Nasihat”
- Fransa'nın Başına Faşist Bir İktidar mı Geliyor?
- Hikmetyar 3 Hafta Sonra Afganistan'a Dönüyor
- Öğrenci Etüt Merkezlerine KHK Düzenlemesi
- Tel Abyad'da Patlama
- İşçi Alan Firmaya 666 Lira Devlet Desteği
- Macaristan Mültecileri Konteynerlere Dolduracak
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Özgür-Der: “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
- Taksim'e Yapılacak Caminin Şantiyesi Kuruluyor
- "Kurtarılan Bölgelerdeki Fitne, İran Tarafından Planlanıyor"
- Rusya Suriye’de 'Kazara' TSK Personelini Vurdu!
- İşgalci İsrail Gazze’ye Saldırdı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti!
- Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü
- Kızılhaç, Afganistan’daki Yardım Faaliyetlerini Durdurdu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim