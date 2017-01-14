Macaristan Donan Mültecilere Kapıyı Açmıyor

»Ana Sayfa»Dünya
14.01.2017 23:33
Macaristan Donan Mültecilere Kapıyı Açmıyor
Macaristan, sınır komşusu Sırbistan tarafında dondurucu soğukla mücadele eden mültecilere sınır kapısını açmayacağını açıkladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Alman gazetesi Die Welt'e yaptığı açıklamada soğuk hava şartları nedeniyle Sırbistan'da yardıma ihtiyacı olan mültecilerin orada sığınma başvurusunda bulunması ve barınak bulması gerektiğini savundu.

"Çoğu bunu yapmıyor, çünkü başka bir ülkeye iltica başvurusunda bulunmayı düşünüyorlar" şeklinde konuşan Macar Bakan, "Birçok insanın güvenli ülkelerden geçerek nerede yaşayacaklarını seçme hakkı yoktur" dedi.

Göçmen karşıtı Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kabineside yer alan Bakan, ülkesinin "yasal olmayan göçmenlerin transit geçişine izin vermeme" konusundaki tutumunun başından beri çok net olduğunu söyledi.

Macaristan'ın kapalı kapı politikası

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'da 2015 yılında zirve yapan mülteci krizi sırasında Türkiye ve Balkanlar üzerinden gelen mülteci akınına karşı sınırların kapatılması gerektiğini savunan cephenin öncüsüydü.

Macaristan, Eylül 2015'te Sırbistan ile sınırına tel çekerek ayıran ilk Avrupa ülkesi oldu. Geçen mart ayına kadar diğer ülkeler de Macaristan'ı izleyerek sınırlarını kapattı. Ancak mültecilerin Avrupa'ya kaçışı devam ediyor.

Ancak tellerin çekilmesinden bu yana Sırbistan'a ulaşan mülteciler Avrupa Birliği ülkelerine devam edemiyor ve bu durum mültecilerin Sırbistan'da birikmesine yol açtı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün Sırbistan yerel makamlarına dayandırdığı rakamlara göre, Sırbistan'da 8 bin 500'den fazla mülteci bulunuyor. Ancak ülkenin mülteci kabul merkezlerinde 6 bin mültecinin barınabileceğini kapasite mevcut. Ancak bunun da ancak yarısı kış şartlarına uygun nitelikte.

Kaynak: Dwelle

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