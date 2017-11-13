Macaristan Başbakanı da Soros Tehlikesine Karşı Uyarmış!

3. Dünya ülkelerinden Avrupa’ya yönelen göç dalgası karşısında barikat oluşturmaya çalışan ve bu yüzden de göçmenlere karşı sert ve acımasız tutumuyla dikkat çeken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar asıllı iş adamı George Soros'un, göç aracılığıyla ulusları zayıflatarak Hristiyan kültürüne son darbeyi vurmak istediğini iddia etmiş.

Avrupa'da karar verici tüm forumlarda Soros'un desteklediği kurum ve kuruluşların çok etkili olduğunu savunan Orban, ''Soros'un askerleri, ne yapmamız, ne söylememiz, ne düşünmemiz ve hatta kendimizi nasıl tanımlamamız gerektiğine kendileri karar vermek istiyorlar. Göç, 'Soros Planı' için sadece bir araçtır. Bununla halkları zayıflatıp, Hristiyan kültürüne son darbeyi vurmak istiyor'' diye konuşmuş.

Orban ayrıca, "Soros Planı"nın, Avrupa'nın güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit ettiğini belirterek, bu yüzden Avrupa'da terör eylemlerinin ve suç oranlarının arttığını iddia etmiş.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımakla suçluyor. Başbakan Orban, Soros için şu ifadeleri kullanmıştı: "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor, Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar."