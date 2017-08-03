Maaşları Kesilen 50 Filistinli Tutuklu Açlık Grevine Başladı!

Maaşları kesilen tutukluların sözcüsü Mansur Şemasine, Ramallah’ta yaptığı basın açıklamasında, işgalci İsrail’e bağlı hapishanelerde bulunan tutukluların, Mahmud Abbas yönetiminin maaşlarını kesmesini protesto etmek için bugün itibari ile serbest kalmış kişilerle birlikte süresiz olarak açlık grevine katıldığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Şemasine, açıklamasında, “Mahmud Abbas yönetimi kanunlara göre hakkımız olan maaşları 3 aydır bizlere ödemiyor.” dedi.

Ramallah’taki Mahmud Abbas yönetimi, 2011’de işgalci İsrail ile yapılan esir takasında serbest bırakılan 300 Filistinlinin maaşını kesmişti. Maaşı kesilen 50 Filistinli ise hâlen işgalci İsrail’e bağlı hapishanelerde bulunuyor.

Serbest kalan Filistinliler ise geçen cumartesi günü maaşlarının ödenmesi talebiyle süresiz olarak açlık grevine başlamıştı.