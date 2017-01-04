LYS’deki “Kısa Cevaplı” Sorular Nasıl Olacak?
Üniversiteye girişte uygulanan ikinci sınav olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) bu yıl ilk kez “kısa cevaplı” sorular sorulacak.
“Tek Kelimelik Cevap”
ÖSYM Başkanı Ömer Demir, uygulamanın nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.
AA’da yer alan habere göre, “kısa cevaplı” soruların tek kelimelik cevapları olacağını ve sorularda şıkların yer almayacağını anlatan Demir, şöyle konuştu:
“Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, ‘el yazımdan dolayı bir kayıp olursa’ diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Zâten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek.”
Toplamda 15 Soru “Kısa Cevaplı”
Bu yıl LYS-1 Matematik Testi’nde 3 soru, LYS-2’de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1’er soru, LYS-3’te Türk Dili ve Edebiyatı Testi’nde 2 soru, Coğrafya-1 Testi’nde 1 soru, LYS-4’te Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testi’nin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru “kısa cevaplı” olacak. Yabancı Dil Testi’nde (LYS-5) ise 3 soru, “kısa cevaplı” sorulardan oluşacak.
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