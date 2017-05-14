“Lüzumsuz Söz ve Yazıdan Uzak Durun”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Sabah Namazı Buluşmaları” kapsamında tarihî bedesten içerisinde yer alan Kapu Camisi’nde sabah namazını kıldırıp, vaaz verdi.

AA’da yer alan habere göre, vaazında sabah namazının faziletlerini anlatan Görmez, “Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde, ‘Eğer siz sabah namazını bu şekilde cemaatle kılmanın faziletini bilseydiniz ve gücünüz yetmeseydi sürünerek gelirdiniz.’ buyuruyor. Elhamdülillah, biz ayakta geliyoruz. Sürekli bu nimeti yüce Mevlamızdan niyaz ediyorum. Sevgili gençler, bu nimetten kendinizi mahrum bırakmayın.” diye konuştu.

“140 Karakterli Lüzumsuz İfadelerden Uzak Durun”

Gençlere çeşitli nasihatlarde bulunan Görmez, müminin hayatını cennete dönüştürmek için anlamsız, faydasız ve lüzumsuz sözlerden, davranışlardan, tartışmalardan uzak durması gerektiğini söyledi:

“Sevgili gençler, 140 karakterli lüzumsuz ifadelerden uzak durun. İnternette, sosyal medyada beyninizi teslim alan, yüreğinizi işgal eden her türlü görüntüden, lüzumsuz sözden ve yazıdan uzak durun. Ta ki kimse gelip kalbinizi cep telefonuyla işgal etmeye ve cep telefonuyla aklınızı ve ruhunuzu teslim almaya kalkmasın.”