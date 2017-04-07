Lübnan'dan Esed Rejiminin Suriye'de Kimyasal Silah Saldırısına Tepki

»Ana Sayfa»Lübnan
07.04.2017 20:20
Lübnan'dan Esed Rejiminin Suriye'de Kimyasal Silah Saldırısına Tepki
Lübnan El-Müstakbel Hareketi'nin, Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin açıklamasında "Bu vahşi suç, yıllardır devam eden, bölgesel ve uluslararası güçlerin de dahil olduğu aşağılık suçlar dizisinin bir halkasıdır." denildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile El-Müstakbel Hareketi, Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırılarını kınadı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Avn, "Kitle imha silahlarının kullanımının yasaklanmasını öngören tüm sözleşme ve anlaşmalara imza atan Lübnan, herhangi bir gücün bu silahı kullanmasını kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Avn, uluslararası toplumu, İsrail ile bu anlaşmaları imzalamayan ülkeleri, ülkelerindeki nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimine açmaya zorlamaya çağırdı.

Başbakan Saad el-Hariri'nin lideri olduğu El-Müstakbel Hareketi Siyasi Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise Han Şeyhun'daki saldırılar, "Bu vahşi suç, yıllardır devam eden, bölgesel ve uluslararası güçlerin de dahil olduğu ve dünyanın gözü önünde işlenen aşağılık suçlar dizisinin bir halkasıdır." ifadesiyle kınandı.

"Esed ile ona destek verenlerin tiranlığı karşısında" Suriyelilere destek mesajı verilen açıklamada, Esed rejiminin dizginlenmesi ve Suriyelilerin acılarının sona erdirilmesini amaçlayan her türlü planın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

AA

  • Yorumlar 1
    Diğer Haberler
  • Lübnan, Ortaköy’deki Saldırının Faillerine Dava Açacak10 Şubat 2017 Cuma 20:12
  • Lübnan Suriyeli Sığınmacıları Göndermek İstiyor10 Ocak 2017 Salı 13:06
  • Lübnan'da Yeni Hükümet Kuruldu19 Aralık 2016 Pazartesi 10:52
  • Lübnan'dan Hizbulesed’e Suriye Önerisi15 Aralık 2016 Perşembe 15:12
  • 'Mülteci Kampına Duvar Örülmesi Uluslararası Hukuka Aykırı'23 Kasım 2016 Çarşamba 01:13
  • Lübnan’daki Suriyeli Mültecilerin Beşinci Kışı11 Kasım 2016 Cuma 09:23
  • Lübnan'da Yeni Hükümeti Kurma Görevi Hariri'ye Verildi03 Kasım 2016 Perşembe 15:52
  • Lübnan’ın Yeni Cumhurbaşkanı Mişel Avn Oldu!31 Ekim 2016 Pazartesi 16:08
  • Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru31 Ekim 2016 Pazartesi 14:00
  • Lübnanlı Bakandan Suriye'de Güvenli Bölge Çağrısı20 Eylül 2016 Salı 12:54
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim