Lübnan’daki Suriyeli Mültecilere Yönelik Katliamlar İstanbul’da Lanetlendi!

Haksöz Haber

Özgür-Der’in çağrısıyla bugün İstanbul’daki Lübnan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen topluluk Lübnan’daki Arsal Mülteci Kampı’nda Lübnan ordusu ve Hizbullah milisleri tarafından gerçekleştirilen katliamları protesto etti.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, eylemde yaptığı konuşmada, “2006’daki Lübnan-İsrail savaşı sırasında Suriye halkı Lübnanlılara evlerini açmıştı. Suriye’deki savaş sebebiyle Lübnan’a göç eden muhacirlere yönelik Lübnan ordusu ve kendisine Hizbullah diyen ama bizlerin Hizbullat olarak isimlendirdiği örgütün saldırılarını lanetliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kaya’nın konuşmasının ardından Kalamun Yardım Cemiyeti Başkanı İmad Harruş bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

“Suriyeli Mültecilere Dönük Katliamları Durdurun!” pankartı ve “Lübnan Ordusu ve İşbirlikçi Hizbullat Arsal’dan Defol!”, “ Stop The Massacre On Syrian Refugees!” dövizlerinin taşındığı eylemde, “Müslüman Uyuma Kardeşine Sahip Çık!”, “Katil Esed Katil Hizbullah!”, “Hizbullah Ümmete Hesap Verecek!” sloganları atıldı ve tekbirler getirildi.

Eylem, Özgür-Der Genel Başkanı Kaya’nın hazırlanan mektubu Lübnan Başkonsolosluğu’na götürmesinin ardından sona erdi.