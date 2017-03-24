Lübnan'daki Filistin Mülteci Kampında Çatışma: 2 Ölü

»Ana Sayfa»Lübnan
24.03.2017 15:49
Lübnan'daki Filistin Mülteci Kampında Çatışma: 2 Ölü
Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmada, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sayda şehrinde bulunan kampta, Fetih ile Cund eş-Şam grupları arasında çatışma çıktı.

Ağır makinalı silahlar ve roketatarların kullanıldığı çatışmada biri kadın 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kampta, diğer grupların müdahalesiyle çatışmanın sona erdiği ancak gerginliğin hala devam ettiği ifade edildi.

Güvenliğini Filistinli grupların sağladığı kampın dışında ise Lübnan ordusunun kampa giden yollarda geniş güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

Lübnan'da resmi rakamlara göre 450 bin civarında Filistinli mülteci yaşıyor. Mültecilerin büyük kısmı ülke geneline dağılmış, altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 kampta yaşıyor. Lübnan'da yaklaşık 100 bin civarında Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda, Filistinli gruplar arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lübnan'da Yeni Hükümet Kuruldu19 Aralık 2016 Pazartesi 10:52
  • Lübnan'dan Hizbulesed’e Suriye Önerisi15 Aralık 2016 Perşembe 15:12
  • 'Mülteci Kampına Duvar Örülmesi Uluslararası Hukuka Aykırı'23 Kasım 2016 Çarşamba 01:13
  • Lübnan’daki Suriyeli Mültecilerin Beşinci Kışı11 Kasım 2016 Cuma 09:23
  • Lübnan'da Yeni Hükümeti Kurma Görevi Hariri'ye Verildi03 Kasım 2016 Perşembe 15:52
  • Lübnan’ın Yeni Cumhurbaşkanı Mişel Avn Oldu!31 Ekim 2016 Pazartesi 16:08
  • Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru31 Ekim 2016 Pazartesi 14:00
  • Lübnanlı Bakandan Suriye'de Güvenli Bölge Çağrısı20 Eylül 2016 Salı 12:54
  • Dürzi Lider: "Esed'le Barıştansa İntihar Ederim Daha İyi"19 Eylül 2016 Pazartesi 14:12
  • Lübnan'da Diyalog Görüşmeleri Askıya Alındı06 Eylül 2016 Salı 09:03
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van'dan Cemalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim