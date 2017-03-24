Lübnan'daki Filistin Mülteci Kampında Çatışma: 2 Ölü

Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmada, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sayda şehrinde bulunan kampta, Fetih ile Cund eş-Şam grupları arasında çatışma çıktı.

Ağır makinalı silahlar ve roketatarların kullanıldığı çatışmada biri kadın 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kampta, diğer grupların müdahalesiyle çatışmanın sona erdiği ancak gerginliğin hala devam ettiği ifade edildi.

Güvenliğini Filistinli grupların sağladığı kampın dışında ise Lübnan ordusunun kampa giden yollarda geniş güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

Lübnan'da resmi rakamlara göre 450 bin civarında Filistinli mülteci yaşıyor. Mültecilerin büyük kısmı ülke geneline dağılmış, altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 kampta yaşıyor. Lübnan'da yaklaşık 100 bin civarında Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda, Filistinli gruplar arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor.