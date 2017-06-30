Lübnan’da Saldırılar: 7 Asker Yaralandı

Beş canlı bombanın, Lübnan ordusuna bağlı askerler tarafından Suriye sınırının yakınlarında bulunan göçmen kamplarına düzenlenen baskın sırasında saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada bir kişinin de el bombasıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yetkililer, üç askerin patlamalarda, dört askerin de el bombası neticesinde yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda canlı bombaların dışında hiç kimsenin yaşamını yitirmediği duyuruldu.

Saldırılar, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kentinin yakınlarında yer alan göçmen kamplarında düzenlenen baskınlar sırasında meydana geldi.

Ordu, cuma günkü saldırıda dört canlı bombanın tek bir göçmen kampında, bir diğerinin ise başka bir göçmen kampında saldırı düzenlediğini açıkladı.

Lübnan ordusu son aylarda Suriye’den gelen binlerce göçmene ev sahipliği yapan derme çatma kamplara yönelik baskınlarını sıklaştırmıştı.