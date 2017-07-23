Lübnan'da Operasyon Yapan Hizbulesed’in Kayıpları Artıyor

İran destekli Hizbulesed’in, Lübnan'ın Arsal kırsalındaki Tahrir Şam ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı başlattığı operasyonda çok sayıda kayıp verdiği bildirildi.

AA’nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hizbulesed, Suriye rejimi güçleriyle Arsal kırsalındaki Tahrir Şam ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı sürdürdüğü operasyonun ikinci gününde toplam 17 kayıp verdi.

Bölgede Hizbulesed’e karşı savaşan muhalifler tarafından yapılan açıklamalarda ise örgütün çatışmaların ilk iki günündeki kaybının 50'yi aştığı iddia edildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada silahlı gruplar ile Hizbulesed arasında arabuluculuk yapan eski Arsal Belediye Başkan Vekili Ahmed el Fiti'nin bölgedeki stratejik noktalardan Vadi Hamid'de aracına roket isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Ayrıca, orduya ait topçu birimlerinin Arsal'a sızmaya çalışan silahlı gruplara müdahalede bulunduğu bildirildi.

Özgür Suriye Ordusu'ndan 30 kişinin bölgeden çekilerek Arsal'ın doğusundaki mülteci kampına sığındığı öne sürülen açıklamada, Lübnan Kızılhaçı'nın Arsal kırsalından 7 yaralı ile kadın ve çocuklardan oluşan 100 kişiyi Arsal merkezine taşıdığı bilgisi paylaşıldı.