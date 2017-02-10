Lübnan, Ortaköy’deki Saldırının Faillerine Dava Açacak

Lübnan Adalet Bakanlığı’nın yılbaşı gecesi İstanbul’ın Ortaköy semtinde düzenlenen saldırının faillerine dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Lübnan Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Selim Ceraysati’nin yılbaşı gecesi İstanbul’un Ortaköy semtinde düzenlenen ve 39 kişinin ölmesine neden olan saldırının faillerine dava açması ve yasal süreci takip için bir heyet görevlendirdiği ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, davanın olayda ölen ve yaralanan Lübnan vatandaşlarının yasal haklarının korunması için açılacağı belirtilirken, ihtiyaç duyulması hâlinde bir savcı ve daha fazla uzmanın İstanbul’a gideceği bilgisi açıklamada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn da iki gün önce Adalet Bakanı Ceraysati’yi ölenlerin aileleriyle iletişim kurarak olayla ilgili yasal bir formül bulması için görevlendirmişti. Avn, ayrıca Lübnan makamlarının Türkiyeli yetkililerle iletişime geçerek süreci kolaylaştırmalarını istemişti.