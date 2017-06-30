Lübnan Ordusunun Suriyelilere İşkence Yaptığı İddia Edildi

İsmini vermek istemeyen Lübnanlı bir aktivist AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun, Arsal'da bu sabah gerçekleştirdiği operasyondan sonra bölgeyi geniş çaplı güvenlik kordonu altına aldığını ve basın mensuplarının bölgeye girmesine müsaade etmediğini belirterek, "Sadece bir kamptan neredeyse tamamı erkek 350'den fazla kişiyi gözaltına aldılar. Gözaltına alınanlar, elleri bağlı ve vücutları çıplak olarak kötü koşullarda tutuluyor. Bazılarına ise işkence yapıldı. Eğer ordu kamp içinde birini arıyorsa diğer masumlara bu şekilde nasıl davranabilir?" ifadelerini kullandı.

Aktivist, "Aldığımız bilgilere göre sabah erken saatlerde ordunun operasyonu sırasında kamp sakinleri 10 patlama sesi duyduklarını ifade etti. Durumu gözlemleyecek bir basın ve Birleşmiş Milletler heyetinin bölgeye girmesini istiyoruz." dedi.

Kampta yaşayan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen Suriyeli mülteci ise, ordunun sabah saatlerinde düzenlediği baskın sonrasında kamptaki birçok çadırın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Kaç kişi gözaltına alındı bilmiyoruz. Çadırlarımız zırhlı araçlarla yıkıldı. Savaştan kaçıp sığındığımız bu ülkede de bize zulüm yapıyorlar." diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ise çeşitli yaşlardaki erkeklerin üstleri çıplak ve elleri arkadan bağlı şekilde yüzüstü, güneş altında, orduya ait bir karakolun bahçesinde ve odasında bekletildiği görülüyor. Patlamanın gerçekleştiği kampta cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise birçok çadırın kullanılamaz hale geldiği ve tahribatın büyük olduğu dikkati çekiyor.

Lübnan'ın Arsal kentindeki kamplarda yaklaşık 70 bin Suriyeli yaşıyor.

AA