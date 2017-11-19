Lübnan Başbakanı Hariri Fransa'da

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve ailesi Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'ın daveti üzerine Paris'e gitti.

Hariri, Elysee Sarayı'nda Macron tarafından karşılandı.

Macron Birleşmiş Milletler İlkim Konferansı için bulunduğu Almanya'nın Bonn kentinde yaptığı açıklamada bunun bir 'siyasi sığınma' olmadığını söylemişti.

Macron ile görüşmesi sonrası bir açıklama yapan Hariri önümüzdeki günlerde Lübnan'a döneceğini belirtip, "Bağımsızlık kutlamalarına katılacağım ve Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüştükten sonra pozisyonumu açıklayacağım" dedi.

'Çözüm sürecinin başlangıcı'

Suudi Arabistan ve Lübnan çifte vatandaşlığı bulunan Hariri'nin istifası, Sünni Suudi Arabistan ile Lübnan'da Hizbullah'ı destekleyen Şii İran arasındaki bölgesel güç mücadelesinin kritik bir konumda bulunan Lübnan üzerinden şiddetlenmeye başlaması olarak yorumlanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Suudi Arabistan'ı Hariri'nin ülkeden ayrılmasına izin vermemekle suçlamış, Suudi yönetimine Lübnan başbakanının Riyad'da 'rehin tutulduğu' suçlamasını yöneltmişti.

Suudi Arabistan ise iddiaları reddetti.

Fransa'nın Hariri daveti sonrası Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayan Aoun, bu adımın krizin "çözüm sürecinin başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Aoun, "Başbakan Hariri'nin Paris'ten dönmesini ve birlikte oturup hükümete dair bundan sonra atılacak adımlara karar vermeyi bekliyorum" demişti.

Kaynak: BBC