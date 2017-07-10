Londra’nın Turistik Pazarında Yangın!

İngiltere’nin başkenti Londra’nın turistik Camden Pazarı’nda sabaha karşı yangın çıktı.

Yangına 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini açıklayan Londra İtfaiye Ekibi, yerel saatle 03.00 sıralarında yangının kontrol altına alındığını belirtti.

İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışırken çevredeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Yangın nedeniyle hiç kimsenin yaralanmadığını kaydeden Londra Ambulans Servisi, ancak her ihtimale karşı bölgede kalınacağını duyurdu.

Bir görgü tanığı, alevlerin “çok hızlı” yayıldığını söyledi ve yakınlardaki binalarda patlama korkusunun yaşandığını bildirdi.

Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: BBC Türkçe