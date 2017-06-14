Londra'daki Yangında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Londra polisinden yapılan açıklamada, başkentin batısındaki Latimer Road semtinde bulunan binada yerel saatle 01.00'de (TSİ 03.00) çıkan yangında yaşanan can kaybının 12'ye yükseldiği belirtildi.

"Ne yazık ki bu rakamın artacağını düşünüyoruz." ifadesine yer verilen polis açıklamasında ayrıca, yangından kurtulanların güvende olduklarını yetkililere bildirmesini istendi.

78 yaralı tedavi altında

Londra Ambulans Hizmetleri de 18'i ağır olmak üzere birçoğu dumandan etkilenen 78 yaralının tedavisine başkent genelindeki 6 hastanede devam edildiğini bildirdi.

Londra İtfaiyesi de binadan kendi çabalarıyla çıkanlar haricinde 65 kişinin itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldığını aktardı.

İtfaiye ekiplerinin gece boyunca olay yerinde bulunacağını bildiren yetkililer, binanın büyük bir kısmındaki aramaların tamamlandığını kaydetti.

Yetkililer, yangının ardından kaç kişiden haber alınamadığına ilişkin herhangi bir bilgi aktarımında bulunmadı.

Binada Türkler de ikamet ediyor

Yangının yaşandığı semtin Türk sakinlerinden Deniz Candaş AA muhabirine yaptığı açıklamada binada bulunan 120 daireden bazılarında Türk asıllı vatandaşların da yaşadığını belirterek, "Bir aileyi şahsen tanıyoruz. Kendilerinden haber alamadık. Sabaha karşı 03.00 - 04.00 civarında hala haber yoktu. Akrabalarıyla görüştük." dedi.

Belediyeye ait bir sosyal konut olan 24 katlı Grenfell Tower'da çıkan yangın hızla bütün binayı sarmıştı. 40 itfaiye aracı ile 200'den fazla itfaiye erinin müdahale ettiği yangın saatler sonra güçlükle kontrol altına alınmıştı.

Görgü tanıkları, 120 dairenin bulunduğu ve 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığını aktarıyor. Bunda, itfaiyenin yangın direktifinde sakinlere evlerinde kalmaları tavsiyesinin yer almasının etkili olabileceği belirtiliyor.

Dairelerinde mahsur kalan bazı sakinlerin pencerelerden atladığı ifade edilen binada, çok sayıda kişiden de hala haber alınamadığı bildiriliyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre binanın 2. katında bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangın hızla bütün binaya yayıldı. Bölgede yaşayanlar yangının yayılmasında binanın yakın zamanda yenilenen dış cephesinde kullanılan yanıcı malzemenin etkili olduğunu savunurken, yerel basında görüşüne yer verilen uzmanlar binanın bölümleri ve katları arasında yangın yalıtımının sağlıklı yapılmadığını belirtiyor.

Londra’da 2009’da 14 katlı bir binada çıkan yangında da 3 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetmişti. Camberwell semtindeki binada yangın yalıtımının doğru yapılmadığı ve itfaiyenin söz konusu binanın sakinlerine de yangın durumunda dairelerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Sahura kalkan Müslüman komşularına yardıma koştu

Bölge sakini Libya kökenli Tarık Gotteeh de yangını ilk fark edenler arasında olduğunu belirterek, “Sahura kalkmıştım. Çöpleri dışarı çıkarıyordum. Tuhaf bir koku duydum. Saatime baktım, sabah saat 1’i 5 geçiyordu. Etrafa bakmaya başladım ve alevleri gördüm.” dedi.

Çocuklarını uyandırdığını ve derhal yardım için binaya doğru hareket ettiğini dile getiren Gotteeh, “Binanın altında çocuklarımın anaokulu da var. Binada yaşayanlardan tanıdıklarım var. Yaklaşabildiğim kadar yaklaştım. Polis de geldi. Birinin binadan atladığını gördüm. Bu, binadan atlayan ilk kişiydi. Binadan atlayanlardan biri de itfaiye aracının üzerine düştü.” diye konuştu.

Binadan çıkanların dumandan etkilendiğini ve suya ihtiyaç duyduğunu anlatan Gotteeh, yakındaki Shepherd Bush semtinde bulunan Türk ve Arap marketlerinden su getirildiğini söyledi.

Bütün komşuların binadan çıkanlara su, gıda ve battaniye taşıdığını aktaran Gotteeh, “Yardım çağrısı kulaktan kulağa ulaştı. Doğu Londra’dan, Essex’ten bile yardım getirenler oldu.” dedi.

Binada çok sayıda Müslümanın yaşadığına dikkati çeken Gotteeh, bunların sahur için uyanık olduğunu söyledi.

Yangından etkilenen bina sakinlerine destek için çevredeki camilerde ve kiliselerde yardım merkezleri oluşturuldu. Müslüman yardım örgütleri bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor. Halkın da gıda yardımı yaptığı mağdurlara belediyenin kalacak yer sağlayacağı belirtiliyor.

AA