Londra’daki Yangın: Suriyeli Göçmen Hayatını Kaybetti

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Suriye Dayanışma Kampanyası, Londra’nın batısında bulunan Kuzey Kensington bölgesindeki 24 katlı Grenfell Tower’da çıkan yangında hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilen ilk kişinin Suriyeli 23 yaşındaki göçmen Muhammed Hacali olduğunu açıkladı.

Hacali’nin İngiltere’ye 2014 yılında geldiği ve inşaat mühendisliği okuduğu belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Suriye Dayanışma Kampanyası konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Suriye’de savaştan ve ölümden kaçmak için tehlikeli bir yolculuğu göze aldı, sadece onunla (ölümle) burada karşılaşabilmek için, kendi evinde.” dedi.

Grenfell Tower’da çarşamba günü sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında en az 17 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

“Yangın Dairesine Ulaştığında Arkadaşına Veda Etti”

Suriye Dayanışma Kampanyası, Hacali’nin kardeşi Ömer ile birlikte on dördüncü kattaki bir dairede kaldığını, ikilinin aşağı doğru kaçmaya çalışırken birbirlerini kaybettiklerini bildirdi.

Ömer, itfaiye çalışanları tarafından kurtarıldı, ancak Muhammed eve geri dönerek Suriye’deki ailesini aradı.

Suriye Dayanışma Kampanyası, “Muhammed, Suriye’deki bir arkadaşıyla iki saat telefonda konuşarak kurtarılmayı bekledi.” dedi:

“Ailesine ulaşmaya çalışıyordu ancak Suriye’deki durumdan ötürü onlara ulaşamadı. Ailesini dört yıldır görmemişti. Yangın dairesine ulaştığında Muhammed arkadaşına veda etti. Arkadaşından mesajını ailesine iletmesini istedi.”

Londra yangını: 'Suriye'den hayatımızı kurtarmak için geldik, burada ölüyoruz' https://t.co/XutHtWd8tf pic.twitter.com/bpxNvRqKaS — BBC Türkçe (@bbcturkce) 16 Haziran 2017

“İngiltere Onu Koruyamadı”

Muhammed ve Ömer bu hafta sivil toplum kuruluşunun düzenlediği göçmen haftası etkinliklerine katılacaklardı.

Etkinlik şimdi Muhammed ve yangında hayatını kaybeden diğer kişileri anmak için düzenlenecek.

Suriye Dayanışma Kampanyası, detaylı bir inceleme yapılmasını istedi ve “Muhammed bu ülkeye güvenlik için geldi ve İngiltere onu koruyamadı.” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May yangınla ilgili kamu soruşturması emri vermişti.

“Ömer’in Durumu İyiye Gidiyor”

Aile, yaptığı açıklamada, Ömer’in hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Muhammed’in cenazesini görebilmek için ailenin İngiltere vizesi almaya çalıştıkları öğrenildi.