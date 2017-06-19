Londra’daki Yangın: Can Kaybı Sayısı 79’a Yükseldi

İngiltere polisinden yapılan açıklamada, Londra’nın batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 24 katlı binada (Grenfell Tower) geçen hafta salı günü çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79’a ulaştığı ve sadece 5 kişinin kimliklerinin belirlenebildiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, polis şefi Stuart Cundy, cansız bedenleri binadan çıkartabilmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek can kaybı sayısının artabileceğini çünkü kayıp olduğu bilinmeyen kişilerin de yangın sırasında binada olabileceğini kaydetti.

Cundy, felaket sırasında binadan kaçmayı başarabilenlerin polise bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Kensington Belediyesi’ne ait 127 daireli sosyal konutta saatler sonra kontrol altına alınan yangındaki kayıpların hayatını kaybettiği varsayılıyor.

İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower’ın ikametgâhlara ayrılan 20 katında, 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları, yangının 4. katında bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını belirtti ancak bu konuda henüz resmî bir açıklama yapılmadı.