Londra’daki Saldırıya İlişkin Gözaltılar Sürüyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da önceki gece meydana gelen saldırının ardından polis, operasyonlarını genişleterek sürdürüyor.

AA’da yer alan habere göre, polis, bu sabah kentin doğusundaki Newham ve Barking’de iki adrese baskın yapıldığını ve “bazı gözaltılar” gerçekleştirildiğini açıkladı. Baskın yapılan evlerde aramaların sürdüğü bildirildi.

Dün Barking’de 4 ayrı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişiden birinin ise serbest bırakıldığı duyuruldu. Dün gözaltına alınan 7 kadın ile 4 erkek ise hâlâ gözaltında.

Gözaltıların büyük çoğunluğunun saldırıyı düzenleyenlerden birine ait olduğu iddia edilen evde yapıldığı belirtiliyor.