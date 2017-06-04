Londra’daki Saldırıya İlişkin 12 Kişi Gözaltına Alındı

İngiltere polis teşkilatı Scotland Yard’dan yapılan yazılı açıklamada, polisin bu sabah Londra’nın doğusundaki Barking semtinde bir dizi adrese operasyon düzenlediği ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonlarda dün gerçekleşen saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 12 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, baskın yapılan adreslerde aramaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıyı düzenlenen 3 kişinin öldürüldüğü yinelenerek, saldırıda yaralanan 48 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.

Saldırıda, biri görev başında diğeri mesai dışında iki polis memurunun yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, saldırı anıyla ilgili görüntü veya fotoğrafa sahip kişilerin de bunları kendilerine ulaştırmasına ilişkin çağrı yaparken, saldırıyı düzenleyenlerin kimliğiyle ilgili bilgi veya iddiaların şu aşamada medyada dolaşıma sokulmamasını istedi.