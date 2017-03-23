Londra'daki Saldırının Failinin Kimliği Açıklandı

İngiliz polisi, İngiltere'nin başkenti Londra'yı hedef alan saldırganın, 52 yaşındaki "Khalid Masood" olduğunu duyurdu.

İngiliz polisi, başkent Londra'da dün yaşanan saldırıları gerçekleştiren kişinin kimlik bilgilerini açıkladı.

İngiliz polisi, dün başkentin merkezindeki Westminster bölgesinde gerçekleşen saldırının failinin 52 yaşındaki "Khalid Masood" olduğunu duyurdu.

Saldırganın İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde doğduğu, son dönemde ise ülkenin ortasındaki Batı Midlands bölgesinde ikamet ettiği belirtildi.

İngiliz polisinin açıklamasında, Masood'un daha önce adam yaralama, kamu düzenini bozma ve silah bulundurma suçlarından hüküm giydiğini, ancak daha önce terör bağlantılı herhangi bir olayla suçlanmadığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kişinin saldırı niyetine veya planına ilişkin önceden bir istihbarat bulunmadığı ve devam eden soruşturmaların kapsamında da yer almadığı belirtildi.

Olay

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, saldırının failinin Britanya doğumlu olduğunu ve aşırı gruplarla bağlantısı olduğu şüphesiyle birkaç yıl önce İngiliz istihbaratı tarafından soruşturulduğunu söylemişti.

Londra'da dün öğle saatlerinde, ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde yaşanan olayda saldırgan, Westminster Köprüsü'nde kiralık bir aracı insanların üzerine sürmüş, ardından İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

Araçtan çıkarak parlamentonun bahçesine giren saldırgan, burada görevli bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevrede bulunan diğer güvenlik görevlileri saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

Saldırganın vurulmasına ilişkin olarak İngiliz basını, failin rutin görevde bulunan bir polis memuru tarafından değil, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'un koruması tarafından vurulduğunu bildirmişti.

Olayda, İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), ABD'li turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk'ü olduğu iddia edilen Ayşe Frade (43) ve saldırgan da dahil 4 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 29 kişinin ise tedavisine hastanede devam ediliyor.

Saldırıda yaralananlar arasında 12 İngiliz, 3 Fransız, 2 Rumen, 4 Güney Koreli, 2 Yunan ve birer Alman, Çinli, Polonyalı, İrlandalı, Amerikalı, İtalyan bulunuyor. Yaralı 3 İngiliz polis memurundan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

AA