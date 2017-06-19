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Londra’daki Saldırının Faili Açıklandı

Londra’daki Saldırının Faili Açıklandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırının failinin 48 yaşındaki Darren Osborne olduğu bildirildi.

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İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde bulunan Finsbury Park Camisi’nde gece 00.20 sularında teravih namazından çıkan Müslümanların üzerine kiraladığı aracı sürerek 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 10 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın 48 yaşındaki Darren Osborne olduğu duyuruldu.

Saldırganın İngiltere’nin batısındaki Cardiff bölgesinden olduğu, polisin bölgede kapsamlı araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: BBC, AA

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