Londra’daki Saldırının Faili Açıklandı
İngiltere’nin başkenti Londra’da Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırının failinin 48 yaşındaki Darren Osborne olduğu bildirildi.
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İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde bulunan Finsbury Park Camisi’nde gece 00.20 sularında teravih namazından çıkan Müslümanların üzerine kiraladığı aracı sürerek 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 10 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın 48 yaşındaki Darren Osborne olduğu duyuruldu.
Saldırganın İngiltere’nin batısındaki Cardiff bölgesinden olduğu, polisin bölgede kapsamlı araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: BBC, AA
Etiketler : ingiltere, londra, darren osborne
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