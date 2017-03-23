Londra’daki Saldırının Ardından 6 Adrese Baskın Düzenlendi!

İngiltere polisi, dün Londra’da düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak 6 adrese baskın yapıldığını ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere’nin “terörle mücadeleden” sorumlu en üst düzey polis müdürü Mark Rowley, dün Londra’da saldırının düzenlendiği yere sadece birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Scotland Yard merkez binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden operasyonlar kapsamında aralarında Londra ve Birmingham’ın da olduğu bazı kentlerde 6 adrese baskın yapıldığını ve 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, saldırganın milliyeti ve kimliğiyle ilgili bilgi vermeyen Rowley, saldırıda yaralananlardan 7’sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Birmingham, İngiltere’de müslüman nüfusun en yoğun bulunduğu kent olarak biliniyor.

Bu arada, olayda saldırgan dâhil 4 kişinin öldüğü, yaklaşık 40 kişinin yaralandığı açıklandı. Ölü sayısı daha önce saldırgan dâhil 5 olarak verilmişti.