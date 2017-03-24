Londra’daki Saldırıda Ölenlerin Sayısı 5’e Yükseldi

İngiltere polisi, Londra’da gerçekleştirilen saldırı nedeniyle ölenlerin sayısının 5’e yükseldiğini duyurdu.

İngiltere polisinden yapılan açıklamada, Londra’da gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan 75 yaşındaki bir erkeğin, kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, bu kişinin ailesinin gelişmelerden haberdar edildiği belirtildi.

Olayda, İngiltere polis memuru Keith Palmer (48), ABD’li turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk’ü olduğu iddia edilen Ayşe Frade (43), kimliği henüz açıklanmayan 75 yaşındaki erkek ve saldırının faili de dâhil 5 kişi öldü. Saldırıda yaralanan 28 kişinin ise tedavisine hastanede devam ediliyor.

Saldırıda yaralananlar arasında İngiltere vatandaşlarının yanı sıra Fransa, Romanya, Güney Kore, Yunanistan, Almanya, Çin, Polonya, İrlanda, İtalya ve ABD vatandaşları da bulunuyor. Yaralı 3 İngiltere vatandaşı polis memurundan 2’sinin durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla bağlantılı olarak Birmingham ve Londra’da 6 adrese yapılan operasyonlarda şimdiye kadar 8 kişi gözaltına alındı.