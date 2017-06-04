Londra'da Sivilleri Hedef Alan Aşağılık Bir Saldırı Daha!

Saldırı sonrası açıklama yapan İngiltere Başbakanı May, olayın bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde bulunan Londra Köprüsü'nde bir minibüs şoförünün aracını köprüdeki yayaların üzerine sürdü.

Yapılan ilk açıklamada aralarında 3 saldırganın da bulunduğu 9 kişinin öldüğü duyuruldu. Yetkililer yaptıkları son açıklamada ise ölen sivillerin sayısının 7'ye yükseldiğini belirtti.

Saldırganların daha sonra minibüsten inerek bölgede sivillere bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin ve acil servis görevlilerinin Londra Köprüsü'nde gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.

Sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda saldırganların saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şoförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü görülüyor.

Başbakan May: Terör saldırısı

Saldırının ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May olayın bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Köprü trafiğe kapatıldı

Saldırganlar tarafından kullanılan beyaz bir minibüs, köprüde yürüyen insanların arasına daldı. Saldırının ardından köprünün ve civardaki metro istasyonlarının kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da, "Londra Köprüsü'nde yaşanan olaya müdahale ediliyor. Lütfen bölgeye gitmeyiniz." uyarısı yapıldı.

Londra Ulaşım Kurumundan (TFL) yapılan açıklamada ise "polisin ilgilendiği büyük bir olay" sebebiyle köprünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

İkinci bir olaya müdahale edildi

İngiliz polisi, Borough Market'te ikinci bir olaya müdahale edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 3 ay önce de benzer bir olay yaşanmıştı

Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı.

Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

7 sivil hayatını kaybetti

Londra'da gerçekleşen terör saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 3 saldırgan öldürüldü.

Londra Köprüsü

Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.

Kaynak: AA