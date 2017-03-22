Londra'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü

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22.03.2017 21:24
Londra'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü
İngiliz polisi, başkent Londra'daki saldırıda 4 kişinin öldüğünü, biri polis 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

İngiliz polisi, başkent Londra'daki saldırıda 4 kişinin öldüğü, biri polis 20 kişinin yaralandığını bildirerek, "Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Saldırgan etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

İngiliz polisi, İngiliz Parlamentosu yakınında Westminister köprüsünden silah sesleri geldiğini, öğleden sonra yerel saatle 14:40’da güvenlik güçlerinin bilgilendirildiğini açıkladı.

Olay sırasında İngiliz Parlamentosu’ndaki oturumları takip eden AA muhabirleri, kimsenin parlamentodan çıkışına izin verilmediğini kaydetti. 

Bölge tamamen polis kordonuna alınırken, Westminister Köprüsü ve metro istasyonu kapatıldı. 

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan Theresa May parlamentodan konutuna getirildi. Şu an durumu takip ediyor." denildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada eldeki ilk bilgilere göre olayın bir “terör saldırısı” olarak görüldüğü belirtildi. 

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