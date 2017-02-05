Londra’da Protesto: Trump’a Yapılan Davet Geri Alınsın

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05.02.2017 07:57
Londra’da Protesto: Trump’a Yapılan Davet Geri Alınsın
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye devlet ziyaretinde bulunmasına karşı düzenlenen gösteriye on binlerce kişi katıldı.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye devlet ziyaretinde bulunmasına karşı çıkan on binlerce kişi başkent Londra’da gösteri düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, Britanya Müslüman Konseyi, el-Aksa Dostları, Savaşı Durdur Koalisyonu, Irkçılığa Karşı Dur ve Halkın Meclisi’nin de aralarında yer aldığı sivil toplum örgütlerinin düzenlediği Trump karşıtı protesto ABD’nin Londra Büyükelçiliği’nin önünde başladı.

Sabah saatlerinden itibaren büyükelçiliğin önünde toplanmaya başlayan göstericiler, Trump’a ve uygulamalarına tepki ifade eden pankart ve dövizler taşıdı. İngiltere’nin Trump’a yaptığı devlet ziyareti davetinin geri alınması için hükümete çağrıda bulunulan gösteride, Theresa May aleyhine sloganlar da atıldı.

Öğle saatlerinde büyükelçiliğin önünden yürümeye başlayan göstericiler, eylemlerine başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street önünde devam etti.

Corbyn’den Destek

Düzenleyicilerin verilerine göre 40 bin kişinin katıldığı gösteride, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’in video mesajı da yayımlandı.

Mesajında gösteriye katılamadığı için özür dileyen Corbyn, “Kimse şüphe etmesin ki ben de İşçi Partisi de yurt içinde ve dışında nefret ateşini körükleyenlere karşı duracağız. İngiltere’de milyonlarca insanın Trump’ın müslüman karşıtı, kadın karşıtı ve Meksika karşıtı politikalarını sürdürdüğü müddetçe buraya devlet ziyareti gerçekleştirmesine itirazını destekliyorum.” diye konuştu.

Theresa May’in ve iktidardaki Muhafazakâr Parti’nin “tarihin yanlış safında” durmayı seçtiğini belirten Corbyn, göstericilere seslenerek, “Hiç kimsenin cinsiyeti, dini, milliyeti veya rengiyle yargılanmadığı, sâdece kişiliğinin gücüyle yargılandığı bir dünya için sizinle dayanışma içindeyim.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı May önceki günlerde ABD’ye gerçekleştirdiği resmî ziyarette Trump’a Kraliçe 2. Elizabeth’in davetini iletmişti. Daveti kabul eden Trump’ın yaz aylarında bu ülkeye devlet ziyaretinde bulunması bekleniyor.

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