Londra’da Ölenler İnsan, Rakka’dakiler Ne?

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23.03.2017 17:20
Londra’da Ölenler İnsan, Rakka’dakiler Ne?
Gözünü Londra’ya dikmiş dünya Suriye’nin her bir bölgesinde olduğu gibi, Rakka’da koalisyon adına icra edilen katliamlar karşısında kör, sağır ve dilsiz!

Rıdvan Kaya’nın yeni yazısı:

Londra’da Ölenler İnsan, Rakka’dakiler Ne?

Londra’da gerçekleşen saldırı dün olduğu gibi bugün de tüm dünyanın gündeminde. Batı’da yaşanan her ‘terör eylemi’ sonrasında olduğu gibi bir kere daha ‘insanlık şokta’ manşetleriyle karşılaşıyoruz. Terör konusu yine yoğun bir şekilde tartışılıyor, uzmanlar analizlerini sıralarken, siyasiler de ardı ardına kınama mesajları yayınlıyorlar.

Şüphesiz savunmasız sivilleri hedef alan eylemlerin siyasal hedefinden ve arkaplanından bağımsız olarak terör eylemi olarak tanımlanması makuldür. Bu bağlamda Londra’da düzenlenen saldırının da tipik bir terör eylemi olduğuna kuşku yok. Ve yine her nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin masumları hedef alan eylemlerin canice olduğu, kınanmayı hak ettiği de açıktır. Bu noktada saldırının arkaplanına dair uzun uzadıya tahlillere girişmeyi, saldırının gerçekleştiği ülkelerin devletlerinin, ordularının dünyanın dört bir yanında işlediği suçların meydana getirdiği tepkiler ve çaresizlik duygusunun yol açtığı infiale dikkat çekmeyi şimdilik bir kenara bırakabiliriz.

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