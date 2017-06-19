Londra'da Irkçı Eylem: Bir Araç Müslümanların Üzerine Sürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınında bir şoför, teravih çıkışı aracını kaldırımdaki Müslüman yayaların üzerine sürdü.

Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve acil servis görevlilerinin cami yakınında gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.

Açıklamada, yerel saatle 00.20'de (TSİ 02.20) bir aracın kaldırımdaki yayalara çarptığı yönünde polise ihbar geldiği bildirildi.

Bir kişi gözaltına alındı

Bir kişinin gözaltına alındığını belirten polis, olayda birkaç yaralı olduğunu aktardı.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise beyaz bir erkeğin aracını yayaların üzerine kasıtlı olarak sürdüğü belirtiliyor.

Görgü tanıkları, sürücünün teravih çıkışını hedef aldığını öne sürerken, polis bu iddiayı ya da olayın terör bağlantılı olup olmadığını henüz doğrulamıyor.

"Hayatını kaybedenler var"

Teravih namazından çıkan Müslümanlara yönelik araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Saldırıyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren Finsbury Park Camisi İmamı Muhammed Kozba, olayda yaralıların yanı sıra yaşamını yitirenlerin de olduğunu söyledi.

Kozba, şu aşamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin herhangi bir rakam veremeyeceğini dile getirerek, "Bu geceki teravihe de katılım önceki geceler gibi çok yoğundu. Camimize yüzlerce kişi geliyor her akşam. Bu olayı 'terör saldırısı' olarak tanımlamalıyız." dedi.

"Saldırı kasıtlı, saldırgan tüm Müslümanları öldüreceğim diye bağırdı"

Kozba ayrıca olayda "kasıtlı olarak" hedef alınan kişilerin "teravihten çıkan cemaat" olduğu vurguladı.

Olaya tanıklık eden Abdülraman Aidroos da, beyaz bir erkeğin, "Müslümanları öldüreceğim" diye bağırarak aracını yayaların üzerine sürdüğünü dile getirirken, sürücünün bölgedeki kişiler tarafından yakalanıp polise teslim edildiğini belirtti.

Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Aidroos, yaşananları şöyle anlattı:

"Arkadaşlarımla camiden çıkıyorduk. Yaşlı bir adamın yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Yaklaşık 8-10 kişi yaşlı adamın etrafına toplanmıştık. Hava alması için açılalım diyorduk. Birisi yaşlı adama kalp masajı yapıyordu. Tam o sırada bir anda saniyeler içerisinde bir minibüs belirdi. Üzerimize doğru geldi, insanları ezdi. Yaklaşık 10 kişi yaralandı. Şanslıyım ki ben kaçtım. Arkadaşlarım yaralandı. Sürücü minibüsünden indi. 'Müslümanları öldüreceğim. Tüm Müslümanları öldüreceğim.' demeye başladı. Bir arkadaşımız arkadan itti saldırganı. Adam bana doğru geldi ve yere düşürmeyi başardım. Polis gelene kadar yerde tuttuk. Polisin gelmesi çok uzun sürdü. Yarım saat sürdü. Bir ambulans geldi ve yerde 8 kişi vardı."

Saldırganı, "Beyaz, İngiliz bir erkek" olarak tanımlayan Aidroos, "dövmeli, iri yarı bir adamdı." dedi.