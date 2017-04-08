Londra'da İdlib Katliamı Protesto Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen yüzlerce kişi, Suriye'de Esed rejiminin sivilleri hedef alan kimyasal silahlı saldırısı için protesto gösterisi düzenledi.

Londra'da Marble Arch semtinden Başbakanlığın bulunduğu Downing Caddesi'ne kadar yürüyen yüzlerce kişi, ellerinde Esed rejimini kınayan "Kaç kimyasal soykırım daha olacak", "Esed'den kurtulma zamanı" ve "Artık yeter" yazan dövizler taşıdı.

Protestoya katılan bir grup ise Marble Arch'ta Suriye bayraklarını yere sererek üzerinde namaz kıldı.

Protestocular, İngiltere Başbakanlığının bulunduğu Downing Caddesi'nde Esad rejiminin sivillere uyguladığı zulmün sonra ermesi için İngilizce ve Arapça sloganlar da attı.