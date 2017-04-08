Londra'da İdlib Katliamı Protesto Edildi

»Ana Sayfa»Dünya
08.04.2017 21:24
Londra'da İdlib Katliamı Protesto Edildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen yüzlerce kişi, Suriye'de Esed rejiminin sivilleri hedef alan kimyasal silahlı saldırısı için protesto gösterisi düzenledi.

Londra'da Marble Arch semtinden Başbakanlığın bulunduğu Downing Caddesi'ne kadar yürüyen yüzlerce kişi, ellerinde Esed rejimini kınayan "Kaç kimyasal soykırım daha olacak", "Esed'den kurtulma zamanı" ve "Artık yeter" yazan dövizler taşıdı.

Protestoya katılan bir grup ise Marble Arch'ta Suriye bayraklarını yere sererek üzerinde namaz kıldı.

Protestocular, İngiltere Başbakanlığının bulunduğu Downing Caddesi'nde Esad rejiminin sivillere uyguladığı zulmün sonra ermesi için İngilizce ve Arapça sloganlar da attı.

gdrd.jpg

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD’nin Füze Saldırısı 93,81 Milyon Dolara Mal Oldu08 Nisan 2017 Cumartesi 06:54
  • ABD Yetkilileri Şaryat Hava Üssü Saldırısını Anlattı07 Nisan 2017 Cuma 23:37
  • Medvedev: ABD ile Çatışmanın Eşiğine Gelindi07 Nisan 2017 Cuma 22:11
  • İtalyan Futbolcu Totti'den Suriye Duyarlılığı07 Nisan 2017 Cuma 17:04
  • Esed Rejimi Yetkilisinin AP'ye Girişi Yasaklandı07 Nisan 2017 Cuma 16:52
  • İsveç'te Bir Kamyon Mağazaya Daldı: 3 Ölü07 Nisan 2017 Cuma 16:49
  • NATO: Kimyasal Saldırı Kötü Ama Barış Tiyatrosu Oynamaya Devam Edelim!07 Nisan 2017 Cuma 15:21
  • Rusya’dan ABD’ye Gözdağı: Suriye Hava Sahasına İlişkin Anlaşmayı Askıya Aldı07 Nisan 2017 Cuma 13:56
  • Dünya'ya Benzeyen Bir Gezegenin Çevresinde Atmosfer Bulundu07 Nisan 2017 Cuma 13:39
  • Destek Açıklamaları ABD’yi Memnun Etti07 Nisan 2017 Cuma 11:24
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim