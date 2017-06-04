Londra’da Bir Minibüs Yayaların Üzerine Sürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs şoförü aracı köprüdeki yayaların üzerine sürdü. Olayda en az 20 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs şoförünün aracını köprüdeki yayaların üzerine sürdüğü iddia edildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin ve acil servis görevlilerinin Londra Köprüsü'nde gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şoförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü öne sürüldü.

Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.

Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

AA